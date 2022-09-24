طفلان يعانيان ضعف في السمع .. مناشدة عاجلة لتوفير غرفة مصادر التعلم

الوكيل الإخباري - ناشد ولي أمر طلبة وزارة التربية والتعليم لتوفير مدرسة تحتوي على غرفة مصادر التعلم في منطقة المنارة .

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وأضاف ولي الأمر اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أنه لديه ابن في الصف التاسع يعاني ضعف في السمع وطفلة في رياض الأطفال تعاني من ذات المشكلة.



وأشار أن ابنه ذات الـ 16 عاماً يذهب الآن إلى مدرسة العز بن عبد السلام ولكن دون فائدة منوهاً أنه فقد عامين دراسيين بسبب حالته الصحية .



وأكد ولي الأمر أن ابنه تلقى التعليم طوال السنوات الماضية في مدرسة خاصة على حساب وزارة التربية والتعليم ولكن تم توقيف المساعدات من قبل الوزارة العام الدراسي الماضي.



ويعاني ولي الأمر من إعاقة بإحدى الأطراف بالإضافة إلى سوء الحالة المادية .



للتواصل : 0787307158

