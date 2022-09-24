السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية لفصل الخريف هذا العام

حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. مطالب بتأجيل الأقساط 3 أشهر

ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني إلى 86 قتيلا

افتتاح مستشفى الطَفيلة الحكومي بسعة 150 سريرا

%82 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

طفلان يعانيان ضعف في السمع .. مناشدة عاجلة لتوفير غرفة مصادر التعلم

ارتفاع فوائد القروض بالأردن لـ 29.4 مليون دينار حتى نهاية آب الماضي

ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة .. ماذا قال؟

السبت، 24-09-2022 10:57 ص

طفلان يعانيان ضعف في السمع .. مناشدة عاجلة لتوفير غرفة مصادر التعلم

000000000000


الوكيل الإخباري - ناشد ولي أمر طلبة وزارة التربية والتعليم لتوفير مدرسة تحتوي على غرفة مصادر التعلم في منطقة المنارة .

اضافة اعلان


وأضاف ولي الأمر اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أنه لديه ابن في الصف التاسع يعاني ضعف في السمع وطفلة في رياض الأطفال تعاني من ذات المشكلة.


وأشار أن ابنه ذات الـ 16 عاماً يذهب الآن إلى مدرسة العز بن عبد السلام ولكن دون فائدة منوهاً أنه فقد عامين دراسيين بسبب حالته الصحية .


وأكد ولي الأمر أن ابنه تلقى التعليم طوال السنوات الماضية في مدرسة خاصة على حساب وزارة التربية والتعليم ولكن تم توقيف المساعدات من قبل الوزارة العام الدراسي الماضي.


ويعاني ولي الأمر من إعاقة بإحدى الأطراف بالإضافة إلى سوء الحالة المادية .


للتواصل : 0787307158


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920215125532579068326

تفاصيل مؤثرة لعائلة تبكي حالها وتناشد أهل الخير في عمان

156341827067156000

دموع وألم وحسرة .. معاناة الشاب قصي ومناشدة عاجلة لزراعة عدسات

عدد-السعرات-الحرارية-في-كيس-الشيبس

مواطن يشكو عثوره على اداة حادة بكيس شيبس - صورة

52021111199688691860

مناشدة للعثور على حقائب مدرسية في تكسي بعمان

369

والد طفلة عمرها 10 أيام ترقد على سرير الشفاء يناشد أهل الخير

10202021132054678167746

شكاوى طلبة مدارس الخالدية بالمفرق من الكلاب الضالة