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الأربعاء، 17-11-2021 02:36 م

طفل يناشد بعد تعرضه لإصابة في عينه بسبب انقطاع الكهرباء عن منزله

محمد2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

 

تعرض الطفل محمد الأعرج لإصابة بعينه اليسرى إثر اصطدامه بباب زجاج بعد انقطاع الكهرباء عن منزله في منطقة سحاب.

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وأضاف والد الطفل اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أن انقطاع الكهرباء كان بسبب مبلغ مالي لشركة الكهرباء لم يتمكن من دفعه.


وأشار إلى أن الحالة الصحية لعين محمد ازدادت سوءاً بعد أن بقيت الزجاجة في عينه لمدة 24 ساعة علما أنه راجع مستشفى البشير فور تعرضه للإصابة.


"ويعاني الطفل محمد الآن من انفصال الشبكية وخلل في العدسة وانحراف البؤبؤ بعد إجراءه لـ 4 عمليات جراحية باءت بالفشل" وفق والد الطفل.


وناشد والد الطفل أهل الخير للمساهمة بعلاج محمد حيث سيتم إجراء عملية جراحية له في نهاية شهر تشرين الثاني الحالي.


ويضع موقع " الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير.


للتواصل : 
أحمد الأعرج 
٠٧٩٨٥٨١٧٩٣

 






 




 

 


 

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