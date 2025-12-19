الجمعة 2025-12-19 01:58 ص

الجمعة، 19-12-2025 12:21 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، في تصريحات له عبر برنامج "آكشن يا دوري"، أن المنتخب الوطني الأردني تعرّض لظلم تحكيمي واضح خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العرب أمام المنتخب المغربي، معتبرًا أن الأداء التحكيمي كان من أضعف عناصر البطولة على مستوى التنظيم.اضافة اعلان


وأوضح عثمان أن التعليمات التحكيمية التي أعلنها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، أثبتت فشلها خلال البطولة، وأسهمت في وقوع أخطاء مؤثرة، كان أبرزها ما حدث في المباراة النهائية والتي انعكست بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وأشار الخبير التحكيمي إلى وجود مخالفة واضحة سبقت هدف المغرب الثالث، موضحًا أن مهاجم المغرب قام بضرب المدافع الأردني في "زوره"، وهي لقطة تستوجب احتساب خطأ لصالح المنتخب الأردني، إلا أن حكم المباراة لم ينتبه للحالة ولم يتدخل طاقم التحكيم المساعد لتصحيح القرار.

وأكد سمير عثمان أن مثل هذه الأخطاء في المباريات النهائية لا يمكن تجاوزها، لما لها من تأثير كبير على مجريات اللقاء، مشددًا على أن المنتخب الأردني قدّم بطولة كبيرة وكان يستحق تحكيمًا أكثر دقة وعدالة في المباراة الختامية.

فيديو .. خبير تحكيمي يكشف عن تعرض الأردن لظلم كبير في النهائي

