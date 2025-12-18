جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

وقال السلامي إن سمو ولي العهد أبلغه بأن جلالة الملك عبدالله الثاني قد أمر بمنحه الجنسية الأردنية، تقديرًا لما قدمه من عمل وجهد مع المنتخب الوطني، والمسيرة التي قاد خلالها النشامى إلى نهائي كأس العرب، وتحقيق إنجاز لافت حظي بإشادة واسعة على المستويين الرسمي والجماهيري.
وأكد سلامي بأن هذا الأمر يعني بأنه لا زال في الأردن وقائماً على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم .
