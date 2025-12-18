جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

11:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757798 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عمان – كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي عن مفاجأة لافتة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة النشامى في نهائي كأس العرب، تمثلت بما نقله عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بشأن توجيه ملكي بتكريمه على جهوده مع المنتخب الوطني. اضافة اعلان





وقال السلامي إن سمو ولي العهد أبلغه بأن جلالة الملك عبدالله الثاني قد أمر بمنحه الجنسية الأردنية، تقديرًا لما قدمه من عمل وجهد مع المنتخب الوطني، والمسيرة التي قاد خلالها النشامى إلى نهائي كأس العرب، وتحقيق إنجاز لافت حظي بإشادة واسعة على المستويين الرسمي والجماهيري.



وأكد سلامي بأن هذا الأمر يعني بأنه لا زال في الأردن وقائماً على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم .







تم نسخ الرابط





