الجمعة 2025-12-19 12:06 ص

"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب
"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب
الخميس، 18-12-2025 11:07 م
الوكيل الإخباري- يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة موظفي الشركة، بأصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى الشعب الأردني والمنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة حصوله على لقب وصيف كأس العرب، في إنجاز وطني يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه المنتخب.اضافة اعلان


وإذ تعرب شركة البوتاس العربية عن تقديرها لهذا الإنجاز، فإنها تتمنى للمنتخب الوطني دوام التوفيق، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة كأس العالم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية أنشطة وفعاليات متنوعة في الجامعة الهاشمية

ل

شؤون برلمانية الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب

ل

أخبار محلية نائب رئيس الوزراء: لاعبو النشامى فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا

ل

أخبار محلية السلامي: هدفنا هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا

تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

أخبار محلية تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

أخبار محلية جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

ل

أخبار محلية السلامي يعلق على أخطاء أبو ليلى في نهائي كأس العرب

"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب



 






الأكثر مشاهدة