"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

وإذ تعرب شركة البوتاس العربية عن تقديرها لهذا الإنجاز، فإنها تتمنى للمنتخب الوطني دوام التوفيق، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة كأس العالم.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنية للطيران تطرح 1000 تذكرة للبيع المسبق بمناسبة الأعياد ونهاية العام
-
ندوة حوارية في العلوم التطبيقية تناقش آفاق التحديث السياسي في ضوء خطاب العرش السامي
-
كابيتال بنك يحتفي بموسم الأعياد وينظم بازارًا خيرياً بالتعاون مع مركز البنيات للتربية الخاصة
-
زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجانًا
-
مجموعة المركزية وسوليدرتي الأولى للتأمين توقّعان مذكرة تعاون لتقديم حلول تأمين متكاملة لعملاء تويوتا ولكزس
-
بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل
-
زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي