تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

وأكّد الناطق الإعلامي أن فرق الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع عدد من البلاغات لإصابات بالاختناق لأشخاص ما زالوا يستخدمون النمط ذاته من المدافئ (الشموسة)، وجميع ما تم التعامل معه من حالات كانت متوسطة، بحمد الله.
ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى أخذ هذا التحذير مرة أخرى على محمل الجد، وبأقصى درجات الأهمية والخطورة، وعدم استخدام تلك المدافئ تحت أي ظرف كان، وهي رسالة للجميع، ولكل من يعرف شخصًا يستخدمها، القيام بواجبه الإنساني والاجتماعي وتحذيره ومساعدته على التخلص منها، فهي أداة قتل داخل المنازل.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في الجامعة الهاشمية
-
نائب رئيس الوزراء: لاعبو النشامى فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا
-
السلامي: هدفنا هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا
-
جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي
-
السلامي يعلق على أخطاء أبو ليلى في نهائي كأس العرب
-
الملكة تشكر النشامى: "أداء مميز طوال البطولة"
-
أول تعليق من الحكومة بعد خسارة المنتخب لنهائي كأس العرب
-
الملك يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني بعد خسارة النهائي