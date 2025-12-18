الجمعة 2025-12-19 12:06 ص

تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد
تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد
الخميس، 18-12-2025 11:31 م
الوكيل الإخباري-   أعاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تحذير الإخوة المواطنين من خطورة استخدام المدافئ غير الآمنة والمتعارف عليها شعبيًا بـ"الشموسة"، لما تسببه من حوادث اختناق قد تؤدي إلى إصابات خطرة ووفيات، لا قدّر الله.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أن فرق الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع عدد من البلاغات لإصابات بالاختناق لأشخاص ما زالوا يستخدمون النمط ذاته من المدافئ (الشموسة)، وجميع ما تم التعامل معه من حالات كانت متوسطة، بحمد الله.

ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى أخذ هذا التحذير مرة أخرى على محمل الجد، وبأقصى درجات الأهمية والخطورة، وعدم استخدام تلك المدافئ تحت أي ظرف كان، وهي رسالة للجميع، ولكل من يعرف شخصًا يستخدمها، القيام بواجبه الإنساني والاجتماعي وتحذيره ومساعدته على التخلص منها، فهي أداة قتل داخل المنازل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية أنشطة وفعاليات متنوعة في الجامعة الهاشمية

ل

شؤون برلمانية الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب

ل

أخبار محلية نائب رئيس الوزراء: لاعبو النشامى فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا

ل

أخبار محلية السلامي: هدفنا هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا

تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

أخبار محلية تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

أخبار محلية جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

ل

أخبار محلية السلامي يعلق على أخطاء أبو ليلى في نهائي كأس العرب

"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب



 






الأكثر مشاهدة