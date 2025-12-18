تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

11:31 م

الوكيل الإخباري- أعاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تحذير الإخوة المواطنين من خطورة استخدام المدافئ غير الآمنة والمتعارف عليها شعبيًا بـ"الشموسة"، لما تسببه من حوادث اختناق قد تؤدي إلى إصابات خطرة ووفيات، لا قدّر الله.





وأكّد الناطق الإعلامي أن فرق الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع عدد من البلاغات لإصابات بالاختناق لأشخاص ما زالوا يستخدمون النمط ذاته من المدافئ (الشموسة)، وجميع ما تم التعامل معه من حالات كانت متوسطة، بحمد الله.



ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى أخذ هذا التحذير مرة أخرى على محمل الجد، وبأقصى درجات الأهمية والخطورة، وعدم استخدام تلك المدافئ تحت أي ظرف كان، وهي رسالة للجميع، ولكل من يعرف شخصًا يستخدمها، القيام بواجبه الإنساني والاجتماعي وتحذيره ومساعدته على التخلص منها، فهي أداة قتل داخل المنازل.

