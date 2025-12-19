الجمعة 2025-12-19 10:37 ص

ترامب سيوقع مشروع قانون الدفاع بقيمة تريليون دولار لعام 2026

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
الجمعة، 19-12-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقيع الخميس على مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريبا، على الرغم من بنوده التي تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.

ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ترامب.

 
 


