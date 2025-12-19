ترامب سيوقع مشروع قانون الدفاع بقيمة تريليون دولار لعام 2026

ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ترامب.
