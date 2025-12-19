تيك توك توقع صفقة لبيع وحدتها الأميركية

الوكيل الإخباري- وقعت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك يسيطر عليه مستثمرون أميركيون، وذلك وفقا لمذكرة من الرئيس التنفيذي لتيك توك اطلعت عليها رويترز.

