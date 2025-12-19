الجمعة 2025-12-19 10:37 ص

تيك توك توقع صفقة لبيع وحدتها الأميركية

تيك توك
تيك توك
الجمعة، 19-12-2025 09:51 ص

الوكيل الإخباري-   وقعت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك يسيطر عليه مستثمرون أميركيون، وذلك وفقا لمذكرة من الرئيس التنفيذي لتيك توك اطلعت عليها رويترز.

اضافة اعلان


ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير كانون الثاني، مما سيمثل النهاية لسنوات من الجهود لإجبار الشركة الصينية الأم بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم اليابان

أسواق ومال بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي

تيك توك

عربي ودولي تيك توك توقع صفقة لبيع وحدتها الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه سيلتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب سيوقع مشروع قانون الدفاع بقيمة تريليون دولار لعام 2026

الأمم المتحدة

عربي ودولي الجمعية العامة تنتخب برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا

الطقس أجواء باردة في أغلب المناطق

الأرصاد تحذر: أجواء باردة وضباب وصقيع الجمعة في المملكة

الطقس الأرصاد تحذر: أجواء باردة وضباب وصقيع الجمعة في المملكة



 






الأكثر مشاهدة