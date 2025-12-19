الأرصاد تحذر: أجواء باردة وضباب وصقيع الجمعة في المملكة

وأكدت الإدارة أن الطقس سيكون بارداً في معظم مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وأشارت إلى أن يوم الجمعة يشهد تحذيرات جوية مهمة تشمل احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
كما حذرت من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والتعامل مع الظروف الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة .. والأرصاد تحذر
-
شاهد : بدء تساقط الثلوج في بعض المناطق بالمملكة - فيديو
-
تساقط زخات ثلجية على مناطق في المملكة- أسماء
-
تساقط الثلوج على هذه المناطق الأربعاء - أسماء
-
تطورات المنخفض وحالة الطقس بالاردن خلال الأيام المقبلة
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء- تحذيرات
-
فرصة لتساقط الثلوج في الاردن