الأرصاد تحذر: أجواء باردة وضباب وصقيع الجمعة في المملكة

12:52 ص

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من أجواء باردة تسود المملكة الجمعة، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الباردة خلال الأيام الأربعة المقبلة. اضافة اعلان





وأكدت الإدارة أن الطقس سيكون بارداً في معظم مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وأشارت إلى أن يوم الجمعة يشهد تحذيرات جوية مهمة تشمل احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.



كما حذرت من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والتعامل مع الظروف الجوية.

