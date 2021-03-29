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الإثنين، 29-03-2021 02:59 م

مناشدة عاجلة أمام مستشفى الأميرة بسمة

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الوكيل الإخباري - ناشد مواطن بضرورة الوقوف على حالته ، نتيجة لعدم قدرته على شراء دواء لمرض "الصدفية" ، الأمر الذي يكبده المزيد من الأعباء التي تثقل كاهله .

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ولفت المواطن أنه يتلقى علاجه في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في محافظة إربد ، وقال " يجب أن أستخدم 20 مرهما خلال شهر ، إلا أن إدارة المستشفى تقوم بتزويدي بـ(10) عبوات فقط ، علما أن ثمن العبوة يكلفني نحو (19) دينارا " .

 

وطالب المستشفى بالعمل على توفير الدواء له ، حيث أنه يتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية ، الأمر الذي يجعله يقوم بشراء الدواء على تكلفته الخاصة، بالرغم من ضيق حاله ، وعدم تمكّنه من سد رمق أبنائه، نتيجة لسوء وضعه المادي.

 

 

"الوكيل الإخباري " يتحفّظ على كافة المعلومات المتعلّقة بالمواطن .

 

للتواصل : 

06/5805580

 


 




 

 


 

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