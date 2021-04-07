الحاجة عدله محمد حسن جعفر في ذمة الله

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«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور»صدق الله العظيمانتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجه( عدله محمد حسن جعفر ) ارملة الحاج( محمود محمد حبيبه ) رحمه اللهسيشع جثمانها الطاهر غدا الخميس الموافق 8 / 4 /2021 بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج محمود حبيبه /عبدون /شارع هاني الرفاعيالى مقبرة العائله ال حبيبه في سحاببإذن اللهنظرا للظروف الراهنة تقبل التعازي على وسائل التواصل الاجتماعيهاني حبيبه "ابو محمود "0795532807هشام حبيبه"ابو الوليد"0795088950إنا لله وإنا إليه راجعون