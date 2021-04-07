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الأربعاء، 07-04-2021 04:37 م

الحاجة عدله محمد حسن جعفر في ذمة الله

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«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور»
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 صدق الله العظيم


انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجه
 ( عدله محمد حسن جعفر ) ارملة الحاج
 ( محمود محمد حبيبه ) رحمه الله
 

سيشع جثمانها الطاهر غدا  الخميس الموافق 8 / 4 /2021  بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج محمود حبيبه /عبدون /شارع هاني الرفاعي 
الى مقبرة العائله ال حبيبه في سحاب 
 بإذن الله 

نظرا للظروف الراهنة تقبل التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي 

هاني حبيبه "ابو محمود "
0795532807
هشام  حبيبه"ابو الوليد"   
0795088950
إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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