الحاجة عدله محمد حسن جعفر في ذمة الله

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور»اضافة اعلان
صدق الله العظيم
انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجه
( عدله محمد حسن جعفر ) ارملة الحاج
( محمود محمد حبيبه ) رحمه الله
سيشع جثمانها الطاهر غدا الخميس الموافق 8 / 4 /2021 بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج محمود حبيبه /عبدون /شارع هاني الرفاعي
الى مقبرة العائله ال حبيبه في سحاب
بإذن الله
نظرا للظروف الراهنة تقبل التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي
هاني حبيبه "ابو محمود "
0795532807
هشام حبيبه"ابو الوليد"
0795088950
إنا لله وإنا إليه راجعون