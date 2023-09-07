الخميس 07-09-2023
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الخميس، 07-09-2023 01:26 م

المهندس حمزة الجيزاوي في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم


"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم

انتقل الى رحمة الله تعالى المهندس حمزة محمود الجيزاوي ابن العميد المتقاعد محمود الجيزاوي وشقيق كل من الدكتور المهندس طارق الجيزاوي والمحامي علي الجيزاوي و الدكتوره صيدلانيه سوسن الجيزاوي

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه ،واعف عنه ،وأكرم نُزُله ، ووسع مُدخلهُ
واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره.

سيتم تشييع جثمانه الطاهر من مسجد جبري الكائن في بدر الجديدة بعد صلاة الظهر الى مثواه الاخير في مقبرة المقام في بدر الجديدة.

تقبل التعازي من الساعة الرابعة الى الساعة العاشرة للرجال في ديوان ال الجيزاوي الكائن في اربد شارع فلسطين وللنساء في منزل المرحوم خالد علي الجيزاوي (ابو محمد) الكائن في اربد حي عالية قرب قصر العوادين ..

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