الماجستير بأمتياز لـ بلقيس المجالييتقدم الاهل والاقارب بالتهنئة والتبريك للغالي بسام المجالي "ابو عبدالله "وزوجته بمناسبة حصول ابنتهم بلقيس على درجة الماجستير في تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية الموسومة“The Vital Principles of Open Government Initiative and its impact on citizens' intention to use Electronic services in Jordan “بدرجة الامتياز من جامعة مؤته وقبول رسالتها متمنين لها مزيدا من النجاح والتقدم في حياته المهنية والعملية.الف مبارك....