بني هاني وميتاني نسايب - صور

الوكيل الاخباري - تم بحمد لله وفضله وبحضور الأهل والأصدقاء والأحباب في قاعات قصر العلا في محافظة اربد، حفل إشهار خطوبة المهندس حسين محمد عبدالهادي بني هاني، نجل الأستاذ التربوي محمد عبدالهادي بني هاني - ابو عبدالله، على كريمة المهندس ياسر عبدالله ميتاني - ابو عبدالله.



وترأس حفل الاشهار وزير الاوقاف الأسبق معالي الشيخ عبدالرحيم العكور، والذي بارك للمخطوبين، فيما كان على رأس المستقبلين الاستاذ التربوي صادق ميتاني - ابو رعد، والذي بارك للمخطوبين بالخير والبركات والأسرة الصالحة.



وحضر الجاهة عدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وجمع من الأهل والأحبة والأصدقاء.

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