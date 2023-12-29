شكر على تعازي من عشيرة العقاربه بوفاة ابنهم الشاب نواف صايل العقاربه

الوكيل الاخباري - باسمي واسم عائلتي اتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لنا واجب العزاء بوفاة المرحوم بإذن الله ابننا الشاب نواف صايل العقاربة .



سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن او الحضور الى بيت العزاء او بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي من داخل الوطن او خارجه او عبر الرسائل او من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي .



فقد كان لتعزيتكم ابلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود والوفاء .

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