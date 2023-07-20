شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

الوكيل الاخباري - اتقدم انا محسن حلاوة بشكري وتقديري لجهاز البحث الجنائي بشكل عام وبحث جنائي مركز امن الهاشمي الذين عاملوني بكل طيبة واحترام ... وبمعاملتهم الطيبة لي انسوني فقداني جهاز الخلوي الخاص بي .



رغم عدم معرفتي الشخصيه من قبل باي منهم الا انهم يمثلون الجندي المجهول الذين يعملون بضمير لخدمة هذا البلد .. كما عودنا قائدنا الملك عبدالله بأن نعمل باخلاص لاعلاء كلمة الحق .. ارضاء لله تعالى اولا ولرفع مستوى وطننا الغالي واخص بالذكر رئيس المفرزة الرائع علي بيك صبرة وهارون النعيمات ومامون الحمايدة وكامل افراد القسم المحترمين والمخلصين لعملهم واعذروني على عدم معرفتي باسماءهم شكرا من القلب لهذا المرتب المخلص والخدوم .

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