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الأربعاء، 24-01-2024 08:53 ص

محمد ديب برو في ذمة الله

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الوكيل الإخباري -  بسم الله الرحمن الرحيم

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((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

 

بمزيد من الحزن والأسى ينعى رياض عادل الشريقي وعائلته آل برو خارج الاردن وداخلها ، فقيدهم الغالي المرحوم بإذن الله تعالى محمد ديب برو .

 

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداع إذا دعاك، ارحمه واغفر له، وألهم أهله الصبر والسلوان والرضى التام بقضائك وقدرك، وألهمهم نعمة الشكر على البلاء.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته . 

 

''إنا لله وإنا إليه راجعون ''

 




 

 


 

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