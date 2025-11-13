الدكتور عدي الزعبي.. مبارك اجتياز امتحان الجراحة العامة

08:27 م

الوكيل الإخباري- يتقدّم محمد ابراهيم عنيزان البطاينة بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى النسيب الدكتور عدي الزعبي، بمناسبة اجتيازه امتحان الجراحة العامة بنجاح وامتياز، إنجاز يرفع الرأس ويجسد التفاني والإصرار الذي يتحلى به في مسيرته العلمية والمهنية. اضافة اعلان





لقد جاء هذا الإنجاز نتيجة سنوات من الجد والاجتهاد والتفاني في طلب العلم، ومثابرة مستمرة لمواجهة التحديات وإتقان فنون الجراحة العامة، ما يعكس التزامه الراسخ بالمعرفة الطبية وحرصه على تقديم أفضل رعاية للمرضى والمجتمع.



إن هذا التفوق ليس مجرد نجاح شخصي، بل شهادة على قدرة الشباب العرب على التميّز في ميادين العلم والطب على المستوى الدولي، ويمثل فخرًا لكل من عرف الدكتور عدي أو تابع مسيرته الحافلة بالعطاء والتميز.



نسأل الله أن يوفّقك في مسيرتك العلمية والعملية، وأن يبارك لك في علمك وعملك، وأن يرفع قدرك ويجعل كل خطواتك في خدمة الإنسان والوطن مزدهرة وناجحة، وأن يكتب لك المزيد من الإنجازات التي تليق بك وباسمك الطيب في عالم الجراحة والطب.



ألف مبروك دكتور عدي الزعبي، ومزيدًا من التألق والنجاح والريادة في المستقبل.