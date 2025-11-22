محمد سعادة يدخل القفص الفضي

وشهد الحفل حضوراً كبيراً من الأهل والأقارب والأصدقاء والمحبين الذين شاركوا العائلتين فرحهما بهذه المناسبة المميزة.
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واملأ حياتهما بالسعادة.
-
أخبار متعلقة
-
طارق الباطية.. مبارك قدوم المولودة الجديدة ليا
-
الدكتور عدي الزعبي.. مبارك اجتياز امتحان الجراحة العامة
-
تهنئة حارة للدكتور خلدون الشقّارين بحصوله على درجة الدكتوراه
-
تهنئة الملازم اول محمد احمد حميدان بمناسبة الترفيع
-
تهنئة الملازم عبد الرؤوف كامل عبيدات
-
المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع
-
تهنئة للعقيد زيد الوكيل بمناسبة الترفيع
-
مقدم مهندس حمزة إبراهيم القيسي .. كل الأمنيات بالتوفيق