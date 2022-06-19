أبرز 5 تطبيقات للهواتف لمعالجة القلق

الوكيل الإخباري - الأرق وعدم النوم ليلاً مرادفان للقلق، والقلق عامل طبيعي قد يصيب معظم الناس، ويؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق، والتعرض لنوبات الهلع، الأمر الذي يؤثر بالسلب على ممارسة أنشطة الحياة اليومية، والعلاقات مع الآخرين بالمنزل وبالعمل على السواء، وفي حين أن مساعدة طبيب أو معالج نفسي متخصص أمر لا غنى عنه لعلاج القلق، إلا أنه ينبغي التسلح دوماً بكافة الوسائل التي تعين على مجابهته، ومن بين تلك الوسائل تطبيقات الهاتف الجوال، التي يمكنها أن تكون ذات نفع للتغلب على القلق، والتي يرشحها موقع thecut.



تطبيق "Headspace"

يمكن لهذا التطبيق أن يساعد في العديد من الأمور التي تتعلق بالقلق وتوابعه، والتطبيق بالأساس يركز على ممارسة تقنيات التأمل لاستعادة الهدوء النفسي والتوازن، لكن بالوقت ذاته يستهدف التعامل مع الأرق وصعوبات النوم، بجانب القلق والضغوط النفسية، لذا إن استخدام التطبيق من شأنه المساعدة على زيادة التركيز وتقليل الضغوط، ومن ثم التعامل مع محفزات القلق بشكل أفضل.

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لهواتف أندرويد

Headspace for Meditation, Mindfulness and SleepHealth & Fitness



لهواتف آيفون

Headspace: Meditation & Sleep 4+ Relax, sleep & manage stress



تطبيق "Rootd"

يعد هذا التطبيق من أفضل التطبيقات للتعامل مع نوبات الهلع وحالات القلق؛ إذ إنه يحتوي على العديد من الإرشادات المفصلة حول التعامل مع الشعور بالهلع والقلق خطوة بخطوة، حيث يساعد على ممارسة تمارين التنفس العميق، وفهم القلق ومجابهته، والقيام بالتأمل الفعال، بجانب تشجيع المضي قدماً نحو الشفاء عبر التحفيز المستمر، وبالإضافة إلى هذا يحوي التطبيق زراً خاصاً للاتصال مباشرة في حالات الطوارئ بأحد المقربين، الذين يمكنهم المساعدة من العائلة أو الأصدقاء.



لهواتف أندرويد

Rootd - Panic Attack & Anxiety Relief



لهواتف آيفون

Rootd - Panic Attack Relief 4+Anxiety & Panic Attacks Help

تطبيق "Stop Panic & Anxiety Self-Help"

يساعد هذا التطبيق في مجابهة الذعر والقلق، من خلال تحسين إدارة التعامل معهما بشكل تدريجي، حيث يضم دفتر يوميات للمساعدة في فهم والتغلب على أنماط التفكير التي تتسبب في حدوث الذعر والقلق، كما أن التطبيق يضم محتوى مقروءاً ومسموعاً، مبنياً على تقنيات العلاج السلوكي المعرفي، وذلك للتغلب على القلق وجلب المزيد من الهدوء النفسي للتعامل مع الحياة اليومية.



لهواتف أندرويد

Stop Panic & Anxiety Self-Help

تطبيق "Colorfy"

هناك العديد من الأنشطة التي تساعد في التغلب على القلق، والتي قد تبدو غير تقليدية للوهلة الأولى، ومن بين تلك الأنشطة الرسم والتلوين، وهذا ما يتخصص به هذا التطبيق، إذ إنه بمثابة كتاب ضخم للتلوين مخصص للكبار، يحتوي على العديد من اللوحات والزخارف والماندالا، ويمكن للانهماك بتلوين تلك الرسوم أن يساعد على التركيز في اللحظة الحاضرة والابتعاد عن الأفكار السلبية، وبلوغ الهدوء النفسي في ما يشبه التأمل.

لهواتف أندرويد

Colorfy: Adult Coloring Book - Free Style Color

لهواتف آيفون

Colorfy: Coloring Art Game 4+Drawing & painting for adults







زهرة الخليج