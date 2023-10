المتحدث باسم ميتا يعلق على تقييد المنشورات على انستغرام

الوكيل الإخباري- أعلن أحد المسؤولين من شركة ميتا، المالكة لمنصات إنستغرام وفيسبوك وواتساب، عبر منشور على إكس بدون إصدار بيان رسمي، أن تقييد المشاهدات للمنشورات المتعلقة بالحرب على غزة عبر ميزة القصص (ستوري) على إنستغرام كان ناتجًا عن خلل فني.



وأوضح المتحدث باسم "ميتا"، آندي ستون، من خلال منشور على إكس، أن هذا الخلل تأثر بجميع القصص التي أعيد نشرها والمنشورات.



وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن هذا الخلل لم يكن مرتبطًا بمحتوى المنشورات بذاتها. وأكد أن الشركة قامت بإصلاح هذا الخلل في أقرب وقت ممكن.



تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قد اشتكوا من تقييد مشاركة المنشورات التي تتعلق بأوضاع غزة على الإنترنت، بشكل خاص على إنستغرام. وبسبب هذا التقييد، لم تعد هذه المنشورات تحقق الانتباه والانتشار الطبيعي كما كانت عادةً ما تحدث، وتبين أن الشركة المالكة لإنستغرام أقرت وجود هذا الخلل.





Meta statement on concerns about the visibility of Stories.



“We identified a bug impacting all Stories that re-shared Reels and Feed posts, meaning they weren’t showing up properly in people’s Stories tray, leading to significantly reduced reach. This bug affected accounts…