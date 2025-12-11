الخميس 2025-12-11 02:47 م

بخطوات بسيطة.. كيف تجعل "اللابتوب" القديم يعمل بسرعة مجدداً؟

الوكيل الإخباري-   يعاني كثير من مستخدمي الكمبيوترات المحمولة القديمة من بطء الأداء، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن معظم الأجهزة لا تحتاج للاستبدال الكامل، بل يمكن تحسين أدائها بطرق بسيطة:

تنظيف التطبيقات والملفات: حذف البرامج غير المستخدمة والملفات المؤقتة لتوفير موارد النظام.
ترقية العتاد: استبدال القرص الصلب HDD بقرص SSD سريع، وإضافة ذاكرة RAM إذا أمكن، لتحسين سرعة الإقلاع وتشغيل البرامج.
تحسين النظام والبرمجيات: تعطيل البرامج التي تعمل عند التشغيل، تحديث النظام والاعتماد على برامج أخف.
النظافة الفيزيائية: إزالة الغبار من فتحات التهوية والمراوح وإعادة وضع معجون حراري للمعالج لتجنب ارتفاع الحرارة وبطء الأداء.
خيارات بديلة للأجهزة القديمة جدًا: استخدام أنظمة تشغيل خفيفة مثل لينكس لتشغيل الأعمال اليومية دون استهلاك كبير للموارد.

 

 يشدد الخبراء على ضرورة عمل نسخة احتياطية للملفات المهمة قبل أي تغييرات لتجنب فقدان البيانات، موضحين أن هذه الخطوات تمنح الكمبيوتر أداءً أقرب للجديد دون الحاجة لشراء جهاز جديد.

 

