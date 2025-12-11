بخطوات بسيطة.. كيف تجعل "اللابتوب" القديم يعمل بسرعة مجدداً؟

تنظيف التطبيقات والملفات: حذف البرامج غير المستخدمة والملفات المؤقتة لتوفير موارد النظام.
ترقية العتاد: استبدال القرص الصلب HDD بقرص SSD سريع، وإضافة ذاكرة RAM إذا أمكن، لتحسين سرعة الإقلاع وتشغيل البرامج.
تحسين النظام والبرمجيات: تعطيل البرامج التي تعمل عند التشغيل، تحديث النظام والاعتماد على برامج أخف.
النظافة الفيزيائية: إزالة الغبار من فتحات التهوية والمراوح وإعادة وضع معجون حراري للمعالج لتجنب ارتفاع الحرارة وبطء الأداء.
خيارات بديلة للأجهزة القديمة جدًا: استخدام أنظمة تشغيل خفيفة مثل لينكس لتشغيل الأعمال اليومية دون استهلاك كبير للموارد.
-
أخبار متعلقة
-
كابلات الإيثرنت وألوانها.. أداة أساسية لإدارة الشبكات المعقدة
-
“خوارزميتك".. أداة جديدة من "إنستغرام" للتحكم في توصيات المحتوى
-
تحذير أمني.. تطبيقات مشاركة الملفات المجانية تعرض بياناتك لمخاطر
-
غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي ويوتيوب
-
ابتكار ثوري: جهاز يشبه الجلد يتيح إرسال الرسائل بدون شاشة
-
غوغل كروم يتوسع.. بياناتك الشخصية في متناول المتصفح
-
هل حذف سجل التصفح يحميك؟ خبراء الأمن السيبراني يكشفون الحقيقة
-
5 برمجيات تجعل منزلك الذكي أكثر راحة وكفاءة.. تعرف إليها