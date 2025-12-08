5 برمجيات تجعل منزلك الذكي أكثر راحة وكفاءة.. تعرف إليها

ومن أبرز البرمجيات التي تُحدث فرقًا كبيرًا في تجربة السكن الذكي:
إطفاء الأضواء تلقائيًا: يستخدم النظام الموقع الجغرافي أو حساسات الحركة لإطفاء الإضاءة عند مغادرة المنزل، مما يقلل استهلاك الطاقة ويوفر راحة البال.
ضبط الإضاءة تلقائيًا: تتغير شدة الإضاءة ولونها وفق الوقت، لتكون مشرقة في الصباح ومريحة ودافئة مساءً، ما يحسن الراحة النفسية وجودة النوم.
إدارة التدفئة والتبريد: يتم خفض درجة الحرارة تلقائيًا عند مغادرة المنزل ورفعها عند العودة، ما يوازن بين الراحة وتوفير فاتورة الكهرباء.
إيقاف الأجهزة غير المستخدمة: تساعد البرمجة على إيقاف الأجهزة تلقائيًا بعد فترة من عدم الاستخدام، ما يقلل الهدر ويحمي الأجهزة من الاستهلاك الزائد.
التكيف مع البيئة المحيطة: تعتمد على حساسات الضوء والحرارة وعدد الأشخاص لضبط الإضاءة ودرجة الحرارة تلقائيًا حسب الظروف، مثل تقليل الإضاءة عند دخول الشمس أو تفعيل التبريد عند ارتفاع الحرارة.
لبنان 24
-
أخبار متعلقة
-
غوغل كروم يتوسع.. بياناتك الشخصية في متناول المتصفح
-
هل حذف سجل التصفح يحميك؟ خبراء الأمن السيبراني يكشفون الحقيقة
-
تيك توك تطلق ميزة جديدة.. اكتشف ما يدور حولك
-
ميزة جديدة في آندرويد لرصد استنزاف البطارية
-
لتجربة أكثر سلاسة.. لوحة مفاتيح Gboard تحصل على تصميم جديد
-
تحذير لمستخدمي أندرويد: ثغرات خطيرة تتطلب تحديث النظام فورا
-
“جوس جاكينغ”.. تهديد خفي في منافذ الشحن العامة
-
مايكروسوفت تتيح ترقية ويندوز 11 لجميع الأجهزة المؤهلة