غوغل كروم يتوسع.. بياناتك الشخصية في متناول المتصفح

ينصح الخبراء بمراجعة إعدادات الخصوصية في كروم وحساب غوغل، وتوخي الحذر عند حفظ البيانات الحساسة في المحفظة الإلكترونية، بالإضافة لاستخدام أدوات التصفح الآمن أو الوضع الخاص ومتابعة تحديثات المتصفح لتقليل مخاطر الثغرات الأمنية.
-
أخبار متعلقة
-
هل حذف سجل التصفح يحميك؟ خبراء الأمن السيبراني يكشفون الحقيقة
-
5 برمجيات تجعل منزلك الذكي أكثر راحة وكفاءة.. تعرف إليها
-
تيك توك تطلق ميزة جديدة.. اكتشف ما يدور حولك
-
ميزة جديدة في آندرويد لرصد استنزاف البطارية
-
لتجربة أكثر سلاسة.. لوحة مفاتيح Gboard تحصل على تصميم جديد
-
تحذير لمستخدمي أندرويد: ثغرات خطيرة تتطلب تحديث النظام فورا
-
“جوس جاكينغ”.. تهديد خفي في منافذ الشحن العامة
-
مايكروسوفت تتيح ترقية ويندوز 11 لجميع الأجهزة المؤهلة