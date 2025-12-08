الإثنين 2025-12-08 02:46 م

غوغل كروم يتوسع.. بياناتك الشخصية في متناول المتصفح

الوكيل الإخباري-   غوغل توسّع ميزة الملء التلقائي في كروم لتشمل بطاقات الولاء، بيانات الحجز، تذاكر السفر، وأرقام السيارات، لتسريع عمليات الشراء والحجز عبر الإنترنت. هذا يسهل على المستخدمين تعبئة الاستمارات بسرعة، لكنه يمنح غوغل وصولًا أوسع إلى بيانات شخصية حساسة، ما يثير مخاوف حول الخصوصية.

ينصح الخبراء بمراجعة إعدادات الخصوصية في كروم وحساب غوغل، وتوخي الحذر عند حفظ البيانات الحساسة في المحفظة الإلكترونية، بالإضافة لاستخدام أدوات التصفح الآمن أو الوضع الخاص ومتابعة تحديثات المتصفح لتقليل مخاطر الثغرات الأمنية.

 

