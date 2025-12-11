كابلات الإيثرنت وألوانها.. أداة أساسية لإدارة الشبكات المعقدة

دلالات الألوان الشائعة:
أزرق: الشبكات الداخلية.
أصفر: الاتصال بالإنترنت من مزوّد الخدمة.
أحمر: الكابلات المرتبطة بخدمات حساسة أو خوادم مهمة.
أخضر: الشبكات الثانوية أو أقل حساسية.
برتقالي: الروابط بين المحولات أو الاتصالات عالية السعة.
أسود/رمادي: للمكاتب والمنازل، يتماشى مع الديكور.
بنفسجي: الشبكات الافتراضية أو الروابط المخصصة.
ومع ذلك، الأداء الفعلي للكابل يعتمد على نوعه ومعاييره مثل Cat5e وCat6 وCat7 وCat8، وليس على اللون.
