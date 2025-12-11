كابلات الإيثرنت وألوانها.. أداة أساسية لإدارة الشبكات المعقدة

الوكيل الإخباري- في شبكات الإنترنت داخل المنازل والمكاتب، ألوان كابلات الإيثرنت أصبحت أداة تنظيمية مهمة لتسهيل إدارة الشبكات، رغم أن اللون نفسه لا يؤثر على أداء الكابل.

اضافة اعلان



دلالات الألوان الشائعة:

أزرق: الشبكات الداخلية.

أصفر: الاتصال بالإنترنت من مزوّد الخدمة.

أحمر: الكابلات المرتبطة بخدمات حساسة أو خوادم مهمة.

أخضر: الشبكات الثانوية أو أقل حساسية.

برتقالي: الروابط بين المحولات أو الاتصالات عالية السعة.

أسود/رمادي: للمكاتب والمنازل، يتماشى مع الديكور.

بنفسجي: الشبكات الافتراضية أو الروابط المخصصة.

تساعد الألوان المهندسين على تمييز مسارات الشبكة وتقليل الأخطاء أثناء الصيانة، خصوصًا في المؤسسات الكبيرة، مع إمكانية تطوير مخططات لونية خاصة لكل شركة.



ومع ذلك، الأداء الفعلي للكابل يعتمد على نوعه ومعاييره مثل Cat5e وCat6 وCat7 وCat8، وليس على اللون.