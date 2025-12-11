“خوارزميتك".. أداة جديدة من "إنستغرام" للتحكم في توصيات المحتوى

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة إنستغرام عن إطلاق أداة جديدة باسم "خوارزميتك Your Algorithm"، تتيح للمستخدمين الاطلاع على الخوارزمية التي تحدد توصيات المحتوى والتحكم فيها، بدءًا من مقاطع Reels.

وتعرض الأداة الموضوعات التي يعتمد عليها التطبيق في تخصيص المقاطع المقترحة، مع إمكانية تعديلها أو إضافة اهتمامات جديدة. كما يمكن مشاركة وصف اهتمامات المستخدم عبر القصص (Stories).



تظهر الأداة عبر أيقونة على شكل خطين مع قلبين في أعلى يمين شاشة Reels، وتعمل على التكيف فورًا مع اختيارات المستخدم.



تأتي هذه الخطوة في إطار منافسة إنستغرام مع تيك توك، مع ميزة إضافية تتمثل في تخصيص قائمة موضوعات شخصية بالكامل بدل الاعتماد على فئات عامة محدودة.



الأداة متاحة حاليًا في الولايات المتحدة، وسيتم توسيعها تدريجيًا لتشمل تبويب "اكتشف Explore" وأجزاء أخرى من التطبيق، مع دعم المزيد من اللغات مستقبلاً.