تحذير أمني.. تطبيقات مشاركة الملفات المجانية تعرض بياناتك لمخاطر

كما أشاروا إلى أن هذه التطبيقات قد تجمع معلومات عن الملفات وعدد مرات الوصول ونوع الجهاز، وقد تُستخدم هذه البيانات لأغراض تجارية أو تُشارك مع أطراف ثالثة، مما يزيد مخاطر الخصوصية.
نصائح الخبراء:
الاعتماد على برامج مضادة للفيروسات وعدم الاعتماد فقط على الفحص المدمج.
الاشتراك في خطط مدفوعة موثوقة توفر تشفيرًا وحماية كاملة.
قراءة شروط الاستخدام بعناية قبل رفع أو تنزيل الملفات.
