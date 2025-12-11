الخميس 2025-12-11 02:47 م

تحذير أمني.. تطبيقات مشاركة الملفات المجانية تعرض بياناتك لمخاطر

غا
تعبيرية
الخميس، 11-12-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   حذر خبراء تقنيون من أن تطبيقات مشاركة الملفات المجانية قد تكشف البيانات الشخصية وتعرض الملفات لمخاطر البرمجيات الخبيثة وتسريب المعلومات. وأشار الخبراء إلى أن النسخ المجانية غالبًا تفتقر إلى حماية كافية، بينما توفر النسخ المدفوعة فحصًا أفضل للملفات ضد الفيروسات.

اضافة اعلان


كما أشاروا إلى أن هذه التطبيقات قد تجمع معلومات عن الملفات وعدد مرات الوصول ونوع الجهاز، وقد تُستخدم هذه البيانات لأغراض تجارية أو تُشارك مع أطراف ثالثة، مما يزيد مخاطر الخصوصية.


نصائح الخبراء:

تجنب استخدام النسخ المجانية للملفات الحساسة.
الاعتماد على برامج مضادة للفيروسات وعدم الاعتماد فقط على الفحص المدمج.
الاشتراك في خطط مدفوعة موثوقة توفر تشفيرًا وحماية كاملة.
قراءة شروط الاستخدام بعناية قبل رفع أو تنزيل الملفات.

 

التطبيقات المجانية قد تبدو جذابة وسهلة الاستخدام، لكنها غالبًا لا توفر الحماية المطلوبة للملفات والخصوصية.

 

ارم نيوز 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

أخبار محلية وزير الخارجية الصيني يزور الأردن الشهر الحالي

ي

فيديو منوع شخص يشارك: عطِّل هذه الخاصية في واتساب

للا

فيديو منوع متداول: هكذا تم تصوير أشهر مشاهد فيلم "سبايدر مان"

غا

فيديو منوع متداول: هذه هي قوة الزلازل عندما تضرب اليابان

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

كخ

تكنولوجيا كابلات الإيثرنت وألوانها.. أداة أساسية لإدارة الشبكات المعقدة

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

ثب

تكنولوجيا بخطوات بسيطة.. كيف تجعل "اللابتوب" القديم يعمل بسرعة مجدداً؟



 






الأكثر مشاهدة