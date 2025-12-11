تحذير أمني.. تطبيقات مشاركة الملفات المجانية تعرض بياناتك لمخاطر

الوكيل الإخباري- حذر خبراء تقنيون من أن تطبيقات مشاركة الملفات المجانية قد تكشف البيانات الشخصية وتعرض الملفات لمخاطر البرمجيات الخبيثة وتسريب المعلومات. وأشار الخبراء إلى أن النسخ المجانية غالبًا تفتقر إلى حماية كافية، بينما توفر النسخ المدفوعة فحصًا أفضل للملفات ضد الفيروسات.

كما أشاروا إلى أن هذه التطبيقات قد تجمع معلومات عن الملفات وعدد مرات الوصول ونوع الجهاز، وقد تُستخدم هذه البيانات لأغراض تجارية أو تُشارك مع أطراف ثالثة، مما يزيد مخاطر الخصوصية.



نصائح الخبراء:

تجنب استخدام النسخ المجانية للملفات الحساسة.

الاعتماد على برامج مضادة للفيروسات وعدم الاعتماد فقط على الفحص المدمج.

الاشتراك في خطط مدفوعة موثوقة توفر تشفيرًا وحماية كاملة.

قراءة شروط الاستخدام بعناية قبل رفع أو تنزيل الملفات.

التطبيقات المجانية قد تبدو جذابة وسهلة الاستخدام، لكنها غالبًا لا توفر الحماية المطلوبة للملفات والخصوصية.