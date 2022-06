الوكيل الإخباري - تقدم PlayStation Plus ألعابًا مجانية لمشتركيها كل شهر. في مايو 2022 ، أصدرت PS Plus لعبة FIFA 22 و Tribes of Midgard و Curse of the Dead Gods. بينما كان FIFA 22 متاحًا على PS4 و PS5 ، كان Tribes of Midgard متاحًا على PS4 و PS5. اللعبة الثالثة ، Curse of the Dead Gods ، كانت متاحة على PS4. بينما كانت تلك الألعاب متوفرة لـ PS Plus في مايو 2022 ، فلنلقِ نظرة على قائمة الألعاب المسربة التي قد يتم إصدارها في يونيو 2022.

قائمة ألعاب PlayStation Plus المجانية لشهر يونيو 2022

تم تسريب قائمة ألعاب PlayStation Plus المجانية لشهر يونيو 2022 بواسطة Areajugones. وفقًا لمصادر المنشور ، ستكون ألعاب PS Plus المجانية لشهر يونيو 2022 هي God of War و Nickelodeon All-Star Brawl و Naruto to Boruto: Shinobi Striker. تم تأكيد التسريب من قبل نيك بيكر ، وهو أحد المطلعين المعروفين في صناعة الألعاب. وبالتالي ، هناك فرصة جيدة أن تعلن PlayStation عن جميع العناوين في 1 يونيو 2022.



نظرًا لأن God of War هي من بين أكثر ألعاب الفيديو شيوعًا ، فإن تقديم اللعبة مجانًا قد يجلب إلى PlayStation Plus بعض المشتركين الإضافيين في شهر يونيو 2022. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تأتي اللعبة أيضًا لمستخدمي PS4 ، بينما كانت متاحة سابقًا لـ مشغلات PS5 فقط. من المهم الإشارة إلى أن God of War تم إصداره لأول مرة في عام 2005 على PlayStation 2. ومنذ ذلك الحين ، أصدر Santa Monica Studio عدة أجزاء من اللعبة.



لعبة أخرى في القائمة هي Nickelodeon All-Star Brawl. تم إصدار اللعبة في عام 2021 ، وتم تطويرها بواسطة Ludosity و Fair Play Labs. وهي متوفرة على منصات مثل Nintendo Switch. PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X. إنها لعبة قتال كروس أوفر.



Naruto to Boruto: تم إطلاق Shinobi Striker في البداية في عام 2018 وهو متاح على منصات مثل PlayStation 4 و Xbox One و Microsoft Windows. نظرًا لأن هذه المعلومات ليست رسمية بعد ، وهي مجرد قائمة مسربة ، فهناك احتمال أن تتمكن Sony من إصدار عناوين أخرى إلى جانب بعض عناوين المكافآت أيضًا.

