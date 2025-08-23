السبت 2025-08-23 04:27 م
 

نشاط حول بطولات وتضحيات الجيش الأردني في مركز شباب الوسطية

الوكيل الإخباري-  نظم مركز شباب الوسطية اليوم السبت، نشاطا بعنوان " بطولات وتضحيات الجيش الأردني" تخلله زيارة الى موقع ومتحف صرح الشهيد في محافظة اربد - الرمثا بمشاركة 20 مشاركا من الفئة العمرية 12-15 عاما.اضافة اعلان


وتعرف المشاركون خلال الزيارة على موجودات الصرح ومقتنياته وقدم موظفو المتحف شرحاً تفصيلياً عن بطولات الجيش العربي الأردني في مختلف المعارك التي خاضها دفاعاً عن الوطن، إلى جانب عرض مقتنيات المتحف من الأسلحة واللباس والعتاد العسكري، التي تجسد مسيرة القوات المسلحة منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى وحتى اليوم، مستذكرين جنودنا البواسل وما قدموه فداء لتراب الوطن ودفاعا عن ارضهم، تبعها قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الذي قضوا في المعارك التي خاضها الجيش الأردني.

وهدفت الزيارة إلى تنمية الحس الوطني لدى المشاركين وتعريفهم بالمعالم التاريخية والوطنية في الأردن وتقدير بطولات وتضحيات الجيش الأردني دفاعا عن ثرى هذا الوطن الغالي.
 
 
