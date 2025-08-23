البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم

ودعا البدور الحضور إلى زيارة مركز الصحة الرقمية في مدينة السلط، والاطلاع على الخدمات التي يقدمها، مؤكداً أهمية التعاون معه لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة الصحية للمواطنين.
