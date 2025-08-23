البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم

السبت 2025-08-23 04:25 م
 

السبت، 23-08-2025 02:13 م
الوكيل الإخباري-   شدد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور على أن الرقمنة والتحول الرقمي في القطاع الصحي سيكونان من أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، مبيناً أن هذا التوجه يأتي ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية.اضافة اعلان


ودعا البدور الحضور إلى زيارة مركز الصحة الرقمية في مدينة السلط، والاطلاع على الخدمات التي يقدمها، مؤكداً أهمية التعاون معه لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة الصحية للمواطنين.
 
 
