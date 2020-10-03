السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

114 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

انتهاء الأعمال الأساسية في الصحراوي

وفيات السبت 3/10/2020

كل ما تريد معرفته عن فريق ترامب الطبي

إدارة الأزمات تنشر دليل الحجر المنزلي - شاهد

الصحة توضح بشأن موعد فك العزل المنزلي لمصابي كورونا

6 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

تحذير أمني جديد

أسعار الذهب السبت 3/10/2020

بدء التسوق في المناطق المعزولة بالزرقاء




السبت، 03-10-2020 10:31 ص

تويتر يضع أصحاب هواتف آيفون في اختبار

women-using-phone-open-twitter-application_2034-240


الوكيل الاخباري - بدأ موقع التغريدات الأمريكي "تويتر"، من الجمعة، وضع أصحاب هواتف "آيفون" الذكية باختبار.

اضافة اعلان

وقد يطلب من أي مالك لهاتف "آيفون" أن يقرأ مقالا صحفيا ينوي إعادة مشاركته عبر حسابه، وذلك ضمن خطة "تويتر" لحث مستخدميه على قراءة المقالات قبل التغريد بها وإعادة مشاركتها، بحسب موقع "إندغاجيت".


وشرع "تويتر" في اختبار "قراءة المقالات قبل مشاركتها" مع مستخدمي هواتف "أندرويد" الذكية في شهر يونيو/ حزيران، ولاحظت الشركة أنها حققت نتائج إيجابية منذ ذلك الحين، إذ أدت التجربة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقرؤون المقالات.

 


وأشار "تويتر" إن اختبارها نتج عنه فتح المستخدمين لروابط المقالات أكثر بنسبة 40% بعد رؤيتهم لطلب الموقع بالقراءة أولا، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يقرؤون المقالات قبل إعادة تغريدها بنسبة 33%، بينما انصرف بعض المستخدمين عن فكرة إعادة تغريد المقالات دون قراءتها.

 

وتظهر الميزة الجديدة على المقالات بغض النظر عن محتواها أو ناشرها، وفقا لقائد اتصالات "تويتر"، براندون بورمان، الذي قال: "إذا لم تنقر على الرابط فأنت في الاختبار".


وتابع أنه "مع استمرار "تويتر" في كونه منتدى شائعا للخطاب السياسي، فإن المحفزات التي تشجع على مشاركة المقالات بشكل أعمق بدلا من طريقة انعكاسية يمكن أن تعزز محادثات أكثر عمقا بين المستخدمين".



المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52141889_303

واتساب يتيح حذف الصور والفيديوهات من هواتف الآخرين

GettyImages-615278422-scaled

تحذير .. الكشف عن خطر استخدام شاحن غير أصلي للهاتف الذكي

328fe902-a8bf-4104-9526-0dab91884dc7-Trump_Twitter

تويتر يتخذ إجراء ضد التغريدات التي تتمنى موت ترامب بكورونا

37466920000000_original

5 نصائح للتعامل بمثالية مع الهاتف

2d39ac0b-e5ab-4ab8-8c76-c4a8048e5fb5_16x9_1200x676

تصميم جديد من واتسآب يمكنه إنقاذ هاتفك!

فقغق

فيسبوك تدمج رسمياً رسائل إنستغرام وماسنجر

أخبار متعلقة
328fe902-a8bf-4104-9526-0dab91884dc7-Trump_Twitter

تويتر يتخذ إجراء ضد التغريدات التي تتمنى موت ترامب بكورونا

aba8165a515bbb8aa54a7d8c7f4f8c71

تويتر يفرض عقوبات على وكالة أنباء روسية

1041685384_0_189_5184_2994_1000x541_80_0_0_3fd9646e2cb06104212175b6dc28b2a5

تويتر يطور ميزة جديدة في إعادة نشر التغريدات

cef9c159-7415-4509-8842-2f3b41cb1816-getty-1220416504

الرسائل المباشرة الصوتية تصل قريباً إلى تويتر

image (2)

تويتر يوقف حسابات بالخطأ ويعتذر للمستخدمين

2018_12_12_8_27_1_199

اكتشاف ثغرة في خوارزميات تويتر !