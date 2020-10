تويتر يضع أصحاب هواتف آيفون في اختبار

الوكيل الاخباري - بدأ موقع التغريدات الأمريكي "تويتر"، من الجمعة، وضع أصحاب هواتف "آيفون" الذكية باختبار.

اضافة اعلان



وقد يطلب من أي مالك لهاتف "آيفون" أن يقرأ مقالا صحفيا ينوي إعادة مشاركته عبر حسابه، وذلك ضمن خطة "تويتر" لحث مستخدميه على قراءة المقالات قبل التغريد بها وإعادة مشاركتها، بحسب موقع "إندغاجيت".



وشرع "تويتر" في اختبار "قراءة المقالات قبل مشاركتها" مع مستخدمي هواتف "أندرويد" الذكية في شهر يونيو/ حزيران، ولاحظت الشركة أنها حققت نتائج إيجابية منذ ذلك الحين، إذ أدت التجربة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقرؤون المقالات.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.