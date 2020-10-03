تويتر يضع أصحاب هواتف آيفون في اختبار

الوكيل الاخباري - بدأ موقع التغريدات الأمريكي "تويتر"، من الجمعة، وضع أصحاب هواتف "آيفون" الذكية باختبار.

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وقد يطلب من أي مالك لهاتف "آيفون" أن يقرأ مقالا صحفيا ينوي إعادة مشاركته عبر حسابه، وذلك ضمن خطة "تويتر" لحث مستخدميه على قراءة المقالات قبل التغريد بها وإعادة مشاركتها، بحسب موقع "إندغاجيت".



وشرع "تويتر" في اختبار "قراءة المقالات قبل مشاركتها" مع مستخدمي هواتف "أندرويد" الذكية في شهر يونيو/ حزيران، ولاحظت الشركة أنها حققت نتائج إيجابية منذ ذلك الحين، إذ أدت التجربة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقرؤون المقالات.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020



وأشار "تويتر" إن اختبارها نتج عنه فتح المستخدمين لروابط المقالات أكثر بنسبة 40% بعد رؤيتهم لطلب الموقع بالقراءة أولا، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يقرؤون المقالات قبل إعادة تغريدها بنسبة 33%، بينما انصرف بعض المستخدمين عن فكرة إعادة تغريد المقالات دون قراءتها.

وتظهر الميزة الجديدة على المقالات بغض النظر عن محتواها أو ناشرها، وفقا لقائد اتصالات "تويتر"، براندون بورمان، الذي قال: "إذا لم تنقر على الرابط فأنت في الاختبار".



وتابع أنه "مع استمرار "تويتر" في كونه منتدى شائعا للخطاب السياسي، فإن المحفزات التي تشجع على مشاركة المقالات بشكل أعمق بدلا من طريقة انعكاسية يمكن أن تعزز محادثات أكثر عمقا بين المستخدمين".







المصدر : سبوتنك





