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السبت، 06-03-2021 01:10 م

رئيس تويتر يعرض أولى تغريداته للبيع.. والمزايدات تقترب من مليون دولار

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الوكيل الاخباري - يسعى رئيس شركة "تويتر"، الملياردير الأمريكي جاك دورسي، لبيع أول تغريدة كتبها على موقعه كسلعة رقمية.

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وعلى الرغم من حقيقة أن تغريدة دورسي الأولى متاحة للجمهور كعنصر رقمي مجاني للنظر إليها منذ كتابتها قبل ما يقرب من 15 عاما، إلا أن دورسي يحاول الآن بيعها على أنها "NFT" أو (رمز غير قابل للاستبدال) من خلال منصة تسمى "Valuables"، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني.

 


ويعني "شراء" هذه التغريدة الحصول على شهادة رقمية لها فريدة من نوعها، لأنه تم توقيعها والتحقق منها من قبل صاحبها، أو بعبارة أخرى تعني الحصول على توقيع جاك دورسي التذكاري.

 

وستستمر التغريدة في الظهور على شبكة الإنترنت طالما اختار جاك دورسي وشركة "تويتر" ذلك.


ويقول جاك دورسي في أول تغريدة له معروضة للبيع كسلعة رقمية: "أقوم فقط بإعداد حسابي على تويتر".

وتسمح الـ"NFT" بشراء وبيع ملكية العناصر الرقمية الفريدة، وهي اختصار لكلمة "رمز غير قابل للاستبدال"، ويمكن أن تحتوي تقنيا على أي شيء رقمي، بما في ذلك الرسومات أو صور "جيف" المتحركة أو الأغاني أو العناصر الموجودة في ألعاب الفيديو.


وتصدرت الـ"NFT" عناوين الصحف مؤخرا، إذ بيع بعضها بملايين الدولارات.


وبلغ أعلى سعر لشراء أول تغريدة لجاك دورسي مؤسس شركة "تويتر" هو 500 ألف دولار، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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