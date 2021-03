رئيس تويتر يعرض أولى تغريداته للبيع.. والمزايدات تقترب من مليون دولار

الوكيل الاخباري - يسعى رئيس شركة "تويتر"، الملياردير الأمريكي جاك دورسي، لبيع أول تغريدة كتبها على موقعه كسلعة رقمية.

اضافة اعلان



وعلى الرغم من حقيقة أن تغريدة دورسي الأولى متاحة للجمهور كعنصر رقمي مجاني للنظر إليها منذ كتابتها قبل ما يقرب من 15 عاما، إلا أن دورسي يحاول الآن بيعها على أنها "NFT" أو (رمز غير قابل للاستبدال) من خلال منصة تسمى "Valuables"، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني.

just setting up my twttr