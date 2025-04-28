الإثنين 2025-04-28 04:19 م
 

عراب الذكاء الاصطناعي يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري- تنبأ العالم والفيزيائي جيفري هينتون، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء، بأن احتمال سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية قد يصل إلى واحد من كل خمسة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في الأول من أبريل، قال هينتون الملقب بـ"عراب الذكاء الاصطناعي": "للأسف، أتفق مع إيلون ماسك في الرأي، ويتراوح احتمال سيطرة هذه الأنظمة بين 10% و20%، لكن هذا مجرد تخمين".

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وقال ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة xAI والتي طوّرت روبوت الدردشة الذكي Grok، إن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر بحلول عام 2029.

 

كما أشار إلى أن هذا التطور قد يجبر الناس على ترك وظائفهم، وهو ما يعزز المخاوف بشأن مستقبل البشر في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويعد تصريح هينتون مثيرا للقلق، إذ يُقال إن له الدور الأكبر في نشأة الذكاء الاصطناعي.

 

RT

 
gnews

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