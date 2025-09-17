التحذير من المحتوى الحساس.. غوغل تعزز حماية المستخدمين

الميزة تحمل اسم "تحذيرات المحتوى الحساس" وتقوم بـ:
تمويه الصور التي تحتوي على مشاهد غير مناسبة بشكل تلقائي.
عرض تنبيه للمستخدم قبل فتح الصورة، مع خيارات مثل:
حظر المرسل
معرفة مخاطر هذا النوع من المحتوى
نافذة تأكيد إضافية لفتح الصورة
🔒 الأمان والخصوصية:
يتم فحص الصور داخل الجهاز عبر خدمة SafetyCore، دون رفعها إلى خوادم غوغل، ما يعزز الخصوصية.
لا تقتصر الميزة على الصور المستقبلة فقط، بل تنبه أيضًا عند محاولة إرسال صور حساسة.
الفئات العمرية وتفعيل الميزة:
تُفعل تلقائيًا للأطفال تحت 13 عامًا ولا يمكن تعطيلها.
مفعلة افتراضيًا للمراهقين (13–17 عامًا) مع إمكانية الإيقاف من الإعدادات.
للبالغين (18+): يمكن تفعيلها يدويًا من:
Google Messages > صورة الحساب > إعدادات الرسائل > الحماية والأمان > "إدارة تحذيرات المحتوى الحساس".
سياق أوسع:
الميزة تأتي ضمن جهود غوغل لتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، وتُضاف إلى أدوات أخرى مثل:
مكافحة سرقة الهواتف
تصنيف صور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الصور
