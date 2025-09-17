5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك طوال اليوم

✅ إليك أبرز 5 نصائح من خبراء التقنية:
- إلغاء الحسابات غير الضرورية
تقليل عدد الحسابات المتصلة يخفف من التحديثات والمزامنة المستمرة، ما يوفر قدرًا كبيرًا من الطاقة.
- التحكم بخدمات الموقع والتطبيقات الخلفية
إيقاف GPS عند عدم الحاجة، وإغلاق التطبيقات العاملة في الخلفية، يقلل من استنزاف البطارية "الصامت".
- ضبط إعدادات الشاشة
خفض السطوع
تفعيل الوضع الداكن (خاصة على شاشات OLED/AMOLED)
تقليل مدة بقاء الشاشة نشطة دون استخدام
- تفعيل وضع توفير الطاقة
يساعد في تقليل العمليات غير الضرورية، ما يمنح الهاتف ساعات إضافية من العمل، خاصة أثناء السفر أو الاجتماعات.
- تجنّب الشحن المفرط
لا تترك الهاتف موصولًا بعد وصوله إلى 100%، فذلك قد يُضعف البطارية مع الوقت.
