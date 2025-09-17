5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك طوال اليوم

الوكيل الإخباري- لم تعد مشكلة نفاد بطارية الهاتف مجرد إزعاج، بل أزمة يومية تواجه المستخدمين بسبب الاعتماد المتزايد على الأجهزة في العمل والدراسة والترفيه. لكن الخبر السار: يمكنك إطالة عمر البطارية دون شراء هاتف جديد، عبر خطوات بسيطة وفعالة.

✅ إليك أبرز 5 نصائح من خبراء التقنية:

- إلغاء الحسابات غير الضرورية

تقليل عدد الحسابات المتصلة يخفف من التحديثات والمزامنة المستمرة، ما يوفر قدرًا كبيرًا من الطاقة.

- التحكم بخدمات الموقع والتطبيقات الخلفية

إيقاف GPS عند عدم الحاجة، وإغلاق التطبيقات العاملة في الخلفية، يقلل من استنزاف البطارية "الصامت".

- ضبط إعدادات الشاشة

خفض السطوع

تفعيل الوضع الداكن (خاصة على شاشات OLED/AMOLED)

تقليل مدة بقاء الشاشة نشطة دون استخدام

- تفعيل وضع توفير الطاقة

يساعد في تقليل العمليات غير الضرورية، ما يمنح الهاتف ساعات إضافية من العمل، خاصة أثناء السفر أو الاجتماعات.

- تجنّب الشحن المفرط

لا تترك الهاتف موصولًا بعد وصوله إلى 100%، فذلك قد يُضعف البطارية مع الوقت.

هذه الإجراءات السريعة لا تستغرق أكثر من دقائق، لكنها تحدث فارقًا واضحًا في أداء البطارية. أما إذا كنت تبحث عن حل طويل الأمد، فاحرص على اختيار هاتف ببطارية كبيرة ومعالج موفر للطاقة.