الثلاثاء 2025-09-16 10:09 ص
 

كيف تحصل على أرخص تذاكر الطيران؟ .. غوغل يكشف السر

/7854120
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   يؤكد خبراء السفر أن المرونة في مواعيد السفر هي أهم نصيحة للحصول على تذاكر طيران بأسعار منخفضة. ينصح جيمس بايرز، رئيس فريق المنتجات في Google Flights، بتجنب التقييد بتاريخ محدد، حيث يمكن لتغيير موعد الرحلة بيوم أو يومين أن يوفر فرقاً كبيراً في السعر.

اضافة اعلان


تشير بيانات Google Flights إلى أن السفر في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أرخص بنسبة 13% مقارنة بعطلات نهاية الأسبوع. كما تظهر تقارير "Hopper" أن الرحلات منتصف الأسبوع توفر حوالي 42 دولاراً (14%) في المتوسط مقارنة بالرحلات في عطلات نهاية الأسبوع، بينما يوم الأحد غالباً ما يكون الأغلى بسبب عودة المسافرين.


تجنب السفر في العطلات وأوقات الذروة يساعد على تقليل التكاليف، حيث توفر المواسم الأقل ازدحاماً مثل الخريف أسعاراً أفضل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالصيف.


وعلى الرغم من شيوع فكرة أن يوم الحجز يؤثر بشكل كبير على السعر، تشير البيانات إلى أن يوم السفر هو الأهم، وليس يوم شراء التذكرة.


بالإضافة إلى المرونة في المواعيد، ينصح الخبراء بالبحث عن الرحلات ذات التوقف، التي قد توفر حوالي 22% من التكلفة مقارنة بالرحلات المباشرة، والحجز المبكر حيث تكون الأسعار عادة أقل قبل 39 يوماً للرحلات الداخلية و49 يوماً للرحلات الدولية.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي عاجل الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

ببب

فن ومشاهير الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل إصابة النجم تامر حسني في قدمه

تتت

فن ومشاهير بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي

غىغى

فن ومشاهير حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان

سوق لبيع الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة. وبحسب وكالة

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار



 
 





الأكثر مشاهدة