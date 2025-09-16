كيف تحصل على أرخص تذاكر الطيران؟ .. غوغل يكشف السر

الوكيل الإخباري- يؤكد خبراء السفر أن المرونة في مواعيد السفر هي أهم نصيحة للحصول على تذاكر طيران بأسعار منخفضة. ينصح جيمس بايرز، رئيس فريق المنتجات في Google Flights، بتجنب التقييد بتاريخ محدد، حيث يمكن لتغيير موعد الرحلة بيوم أو يومين أن يوفر فرقاً كبيراً في السعر.

تشير بيانات Google Flights إلى أن السفر في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أرخص بنسبة 13% مقارنة بعطلات نهاية الأسبوع. كما تظهر تقارير "Hopper" أن الرحلات منتصف الأسبوع توفر حوالي 42 دولاراً (14%) في المتوسط مقارنة بالرحلات في عطلات نهاية الأسبوع، بينما يوم الأحد غالباً ما يكون الأغلى بسبب عودة المسافرين.



تجنب السفر في العطلات وأوقات الذروة يساعد على تقليل التكاليف، حيث توفر المواسم الأقل ازدحاماً مثل الخريف أسعاراً أفضل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالصيف.



وعلى الرغم من شيوع فكرة أن يوم الحجز يؤثر بشكل كبير على السعر، تشير البيانات إلى أن يوم السفر هو الأهم، وليس يوم شراء التذكرة.



بالإضافة إلى المرونة في المواعيد، ينصح الخبراء بالبحث عن الرحلات ذات التوقف، التي قد توفر حوالي 22% من التكلفة مقارنة بالرحلات المباشرة، والحجز المبكر حيث تكون الأسعار عادة أقل قبل 39 يوماً للرحلات الداخلية و49 يوماً للرحلات الدولية.