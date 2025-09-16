تحديث iOS 26 يصل بتصميم الزجاج السائل ويدعم أجهزة حتى iPhone 11

ماذا عن عمر البطارية؟
أوضحت Apple أنه من الطبيعي ملاحظة انخفاض مؤقت في عمر البطارية بعد التحديث، بسبب المهام الخلفية التي يعمل عليها الجهاز، لكن الأداء سيعود لطبيعته بعد وقت قصير.
موعد التحديث
يأتي نظام iOS 26 مثبتًا مسبقًا على أجهزة iPhone 17 وiPhone Air، بدءًا من 19 سبتمبر.
الأجهزة المتوافقة مع iOS 26:
يشمل التحديث أجهزة عديدة تبدأ من iPhone 17 حتى iPhone 11 وiPhone SE (الجيل الثاني والثالث)، مما يعني أن أجهزة iPhone 11 التي صدرت عام 2019 ستتلقى على الأرجح آخر تحديث رئيسي لها.
-
أخبار متعلقة
-
GTA 6: الجزء الجديد من السلسلة ألعاب يتجه لأكبر إطلاق في 2026
-
هل تجد صعوبة في سماع التلفزيون رغم استخدام أجهزة السمع؟ إليك الحل
-
كيف تحصل على أرخص تذاكر الطيران؟ .. غوغل يكشف السر
-
TikTok ينجو مؤقتا.. إدارة ترامب قد تمنح الشركة مهلة جديدة في أمريكا
-
4 طرق عملية تحافظ بها على خصوصيتك وأنت متصل بالإنترنت
-
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
-
تحديث ضخم في سناب شات.. وداعًا لاختفاء الرسائل!
-
كيف تختبر سرعة الإنترنت الحقيقية في المنزل؟