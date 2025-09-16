الثلاثاء 2025-09-16 02:40 م
 

تحديث iOS 26 يصل بتصميم الزجاج السائل ويدعم أجهزة حتى iPhone 11

الثلاثاء، 16-09-2025

الوكيل الإخباري-   أطلقت Apple رسميًا نظام iOS 26 بتصميم الزجاج السائل الجديد لأجهزة iPhone وiPad. التحديث يُعد من الأضخم بتاريخ iPhone، ويُقدّم واجهة مرئية متجددة وتجربة أكثر سلاسة.

ماذا عن عمر البطارية؟
أوضحت Apple أنه من الطبيعي ملاحظة انخفاض مؤقت في عمر البطارية بعد التحديث، بسبب المهام الخلفية التي يعمل عليها الجهاز، لكن الأداء سيعود لطبيعته بعد وقت قصير.


موعد التحديث
يأتي نظام iOS 26 مثبتًا مسبقًا على أجهزة iPhone 17 وiPhone Air، بدءًا من 19 سبتمبر.


الأجهزة المتوافقة مع iOS 26:
يشمل التحديث أجهزة عديدة تبدأ من iPhone 17 حتى iPhone 11 وiPhone SE (الجيل الثاني والثالث)، مما يعني أن أجهزة iPhone 11 التي صدرت عام 2019 ستتلقى على الأرجح آخر تحديث رئيسي لها.

 

