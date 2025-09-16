GTA 6: الجزء الجديد من سلسلة ألعاب يتجه لأكبر إطلاق في 2026

وقالت الشركة إن GTA 6 تمثل "أكبر إطلاق ترفيهي في التاريخ"، وأشارت في إعلان وظيفي سابق (تم حذفه لاحقًا) إلى أن المنصة التي ستُطلق عليها اللعبة يجب أن تكون قادرة على دعم هذا المستوى غير المسبوق من الضغوط والبيانات.
يتوقع المحللون أن تتجاوز الطلبات المسبقة مليار دولار.
من المتوقع أن تحقق GTA 6 إيرادات تتخطى 3.2 مليار دولار خلال أول 12 شهرًا من الإطلاق.
المقطع الترويجي الثاني للعبة حصد أكثر من 131 مليون مشاهدة حتى الآن، وتقول Rockstar إنه حقق أكثر من 475 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط عبر مختلف المنصات، ليُعد "أكبر إطلاق فيديو في التاريخ"
