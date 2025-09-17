آبل تطلق iOS 26 رسمياً.. هذه أبرز المزايا التي ستغير تجربة المستخدم

الوكيل الإخباري- أطلقت آبل نظام التشغيل الجديد iOS 26 يوم الإثنين، 15 سبتمبر 2025، بعد فترة تجريبية استمرت خلال الصيف.

📱 الأجهزة المدعومة:

يبدأ الدعم من iPhone 11 فما فوق، بالإضافة إلى iPhone SE (2020 و2022).

أجهزة iPhone XR / XS / XS Max لم تعد مدعومة بالتحديث الجديد.



⭐ أبرز ميزات iOS 26:

🔹 واجهة "Liquid Glass":

تصميم بصري شفاف وانسيابي بالكامل.

تغييرات كبيرة في مظهر النظام قد تتطلب وقتًا للتأقلم.

🔹 إعادة تصميم التطبيقات:

الكاميرا: واجهة مبسطة وأزرار تنقل واضحة بين أوضاع التصوير.

سفاري: تخطيط محسن للتبويبات مع خيار للعودة للتخطيط القديم.



الرسائل:

تصفية الرسائل من الغرباء.

ميزة استطلاعات الرأي داخل المحادثات الجماعية.

خلفيات مخصصة للمحادثات.



🔹 ميزات ذكية جديدة:

Screen Incoming Calls:

إجبار المتصلين المجهولين على تقديم أنفسهم قبل تمرير المكالمة.

Visited Places في الخرائط:

تتبع الأماكن التي زارها المستخدم (متاحة في دول محددة).



🔒 ميزات حصرية للأجهزة الأحدث:

Apple Intelligence / الترجمة الفورية:

تعمل فقط على iPhone 15 Pro أو الأحدث.

المشاهد ثلاثية الأبعاد على شاشة القفل:

تتطلب iPhone 12 على الأقل.



⚠️ نصائح قبل التحديث:

إنشاء نسخة احتياطية من البيانات.

التأكد من دعم الجهاز وتوفر الميزات حسب الدولة.



✅ خلاصة:

iOS 26 يجمع بين التصميم الجذّاب والمزايا الذكية والتحسينات على الأداء، لكنه يتطلب أجهزة حديثة للاستفادة الكاملة. وهو بلا شك أحد أكثر تحديثات آبل طموحًا وتغييرًا منذ سنوات.