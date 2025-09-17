آبل تطلق iOS 26 رسمياً.. هذه أبرز المزايا التي ستغير تجربة المستخدم

📱 الأجهزة المدعومة:
يبدأ الدعم من iPhone 11 فما فوق، بالإضافة إلى iPhone SE (2020 و2022).
أجهزة iPhone XR / XS / XS Max لم تعد مدعومة بالتحديث الجديد.
⭐ أبرز ميزات iOS 26:
🔹 واجهة "Liquid Glass":
تصميم بصري شفاف وانسيابي بالكامل.
تغييرات كبيرة في مظهر النظام قد تتطلب وقتًا للتأقلم.
🔹 إعادة تصميم التطبيقات:
الكاميرا: واجهة مبسطة وأزرار تنقل واضحة بين أوضاع التصوير.
سفاري: تخطيط محسن للتبويبات مع خيار للعودة للتخطيط القديم.
الرسائل:
تصفية الرسائل من الغرباء.
ميزة استطلاعات الرأي داخل المحادثات الجماعية.
خلفيات مخصصة للمحادثات.
🔹 ميزات ذكية جديدة:
Screen Incoming Calls:
إجبار المتصلين المجهولين على تقديم أنفسهم قبل تمرير المكالمة.
Visited Places في الخرائط:
تتبع الأماكن التي زارها المستخدم (متاحة في دول محددة).
🔒 ميزات حصرية للأجهزة الأحدث:
Apple Intelligence / الترجمة الفورية:
تعمل فقط على iPhone 15 Pro أو الأحدث.
المشاهد ثلاثية الأبعاد على شاشة القفل:
تتطلب iPhone 12 على الأقل.
⚠️ نصائح قبل التحديث:
إنشاء نسخة احتياطية من البيانات.
التأكد من دعم الجهاز وتوفر الميزات حسب الدولة.
✅ خلاصة:
iOS 26 يجمع بين التصميم الجذّاب والمزايا الذكية والتحسينات على الأداء، لكنه يتطلب أجهزة حديثة للاستفادة الكاملة. وهو بلا شك أحد أكثر تحديثات آبل طموحًا وتغييرًا منذ سنوات.
