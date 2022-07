غوغل يحذف 50 تطبيقا يسرق بياناتك الشخصية.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري - حذفت غوغل 50 تطبيقاً خطيراً تقوم بسرقة البيانات الشخصية وتعترض الرسائل النصية في هواتف أندرويد من متجرها "غوغل بلاي".

وأوضحت الشركة الأميركية أن التهديدات الخطيرة تم اكتشافها من قبل فريق الأمان في Zscaler، الذي اكتشف أنها تحتوي على برامج ضارة سيئة بما في ذلك خلل Joker المرعب.

وبمجرد التثبيت، يتمتع Joker بالقدرة على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، والتي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين المطمئنين في خطط الاشتراك الشهرية باهظة الثمن.

برامج ضارة

وإلى جانب Joker، تضمنت هذه التطبيقات أيضا مخاطر أخرى بما في ذلك الإصابة بالبرامج الضارة لـ Coper والتي يمكنها اعتراض وإرسال الرسائل النصية القصيرة، وإلغاء قفل شاشة الجهاز، ومنع عمليات إلغاء التثبيت والسماح للمهاجمين بالتحكم وتنفيذ الأوامر.



وعثر على تهديد آخر داخل التطبيقات وهو برنامج Facestealer الضار المعروف باستهداف مستخدمي "فيسبوك"، بشاشات تسجيل دخول مزيفة في محاولة لسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور.



تطوير الأساليب

بدوره، قال Zscaler: "يُعتبر متجر "غوغل بلاي" عادة أحد أكثر المصادر أمانا للمستخدمين للعثور على تطبيقات "أندرويد" وتثبيتها. ومع ذلك، يستمر الفاعلون في تطوير أساليبهم ويتمكنون من تحميل تطبيقات خطيرة مرتبطة بـ البرامج الضارة.



واكتشف فريق Zscaler ThreatLabz مؤخرا تطبيقات تتضمن حالات متعددة من البرامج الضارة Joker وFacestealer وCoper التي تنتشر في السوق الافتراضية. وأبلغ فريق ThreatLabz على الفور فريق Google Android Security بهذه التهديدات التي تم تحديدها حديثا".



وينصح خبراء الأمن بالحذر قبل تنزيل أي تطبيق ما لم يكن من مصدر معروف وموثوق.

القائمة الكاملة للتطبيقات المحظورة هي:

Simple Note Scanner - com.wuwan.pdfscan

Universal PDF Scanner - com.unpdf.scan.read.docscanuniver

Private Messenger - com.recollect.linkus

Premium SMS - com.premium.put.trustsms

Smart Messages - com.toukyoursms.timemessages

Text Emoji SMS - messenger.itext.emoji.mesenger

Blood Pressure Checker - com.bloodpressurechecker.tangjiang

Funny Keyboard - com.soundly.galaxykeyboard

Memory Silent Camera - com.silentmenory.timcamera

Custom Themed Keyboard - com.custom.keyboardthemes.galaxiy

Light Messages - com.lilysmspro.lighting

Themes Photo Keyboard - com.themes.bgphotokeyboard

Send SMS - exazth.message.send.text.sms

Themes Chat Messenger - com.relish.messengers

Instant Messenger - com.sbdlsms.crazymessager.mmsrec

Cool Keyboard - com.colate.gthemekeyboard

Fonts Emoji Keyboard - com.zemoji.fontskeyboard

Mini PDF Scanner - com.mnscan.minipdf

Smart SMS Messages - com.sms.mms.message.ffei.free

Creative Emoji Keyboard - com.whiteemojis.creativekeyboard.ledsloard

Fancy SMS - con.sms.fancy

Fonts Emoji Keyboard - com.symbol.fonts.emojikeyboards

Personal Message - com.crown.personalmessage

Funny Emoji Message - com.funie.messagremo

Magic Photo Editor - com.amagiczy.photo.editor

Professional Messages - com.adore.attached.message

All Photo Translator - myphotocom.allfasttranslate.transationtranslator

Chat SMS - com.maskteslary.messages

Smile Emoji - com.balapp.smilewall.emoji

Wow Translator - com.imgtop.camtranslator

All Language Translate - com.exclusivez.alltranslate

Cool Messages - com.learningz.app.cool.messages

Blood Pressure Diary - bloodhold.nypressure.mainheart.ratemy.mo.depulse.app.tracker.diary

Chat Text SMS - com.echatsms.messageos

Hi Text SMS - ismos.mmsyes.message.texthitext.bobpsms

Emoji Theme Keyboard - com.gobacktheme.lovelyemojikeyboard

iMessager - start.me.messager

Text SMS - com.ptx.textsms

Camera Translator - com.haixgoback.outsidetext.languagecameratransla

Come Messages - com.itextsms.messagecoming

