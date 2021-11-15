الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

الرياطي: تعرضت لضغوطات للانسحاب من انتخابات الرئاسة

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

النص الكامل لخطاب العرش السامي

المياه تدعو لاعتماد مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

الملك : الأردن سيبقى عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين

مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

الإثنين، 15-11-2021 12:52 م

معالجات M1 وتحديثات آبل لماك بوك

اللاب_توب_يعلق


الوكيل الإخباري - تنتج شركة آبل مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسب الشخصي. إلا أن استخدامها من قِبل المحترفين كان أمرًا صعبًا في السنوات الأخيرة، وذلك نظرًا لأن الشركة قد حرمت مستخدميها من عدد كبير من المواصفات والخواص الضرورية.

اضافة اعلان

ولعل أكثر من تضرر من سياسات آبل بشأن أجهزة ماك بوك برو هم المصورين، والمصممين، وصناع المحتوى. وذلك حيث إن الشركة قد حرمتهم من تنوع المنافذ، إلى جانب الأداء المرتفع.

إلا أن الكشف عن معالجات M1 قد ساهم بشكل واضح في إعادة الأمور لمجراها. وذلك حيث إن إصدارات M1 الأولى قد قدمت أداءًا ممتازًا في ظل كونها معالجات غير تقليدية بتصميم من ARM والتي سمحت بتقليل استهلاك الطاقة وتقليل الضجيج.

وقد ظهرت معالجات M1 في عدد كبير من الأجهزة، بما في ذلك حواسيب ماك بوك برو وماك بوك إير المحمولة، وأيضًا أجهزة ماك ميني وآي ماك المكتبية.


وعلى الرغم من الأداء المرتفع للإصدار الأول من معالجات M1 إلا أن المستخدم كان في حاجة للمزيد بدون شك. وبالفعل، الإصدارات الجديدة من حواسيب ماك بوك برو قدمت معالجات M1 Pro و M1 Max الأكثر قوة، إلا أنها لم تكتف بذلك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7a8bdf1c-c83a-4509-8fd2-7b135538198d

البيت الأبيض يرفض خطة إنتل لتعزيز إنتاج الرقاقات في الصين

nvidiarm

المملكة المتحدة تحقق في صفقة إنفيديا مع ARM

87958447454b30b3-1024x682

حواسيب IBM في 1981

BrakTooth

ثغرة BrakTooth في البلوتوث

image_search_1566255409698-1705090907

IBM تعلن عن شريحة كمومية جديدة واعدة

287fba56-0731-4017-a798-b5ddc8cb3592

فيسبوك تضيف خيارات عرض مرتبطة بمشاركة المجموعة