خرائط غوغل تعمل بلا إنترنت… خطوة جديدة لتسهيل التنقل في أي مكان

الوكيل الإخباري- أعلنت غوغل عن تحديث جديد في Google Maps يتيح للمستخدمين تحميل الخرائط مسبقًا واستخدامها بدون اتصال بالإنترنت، لتسهيل التنقل في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية الشبكية أو أثناء السفر الدولي.

ولتفعيل الميزة، يمكن فتح التطبيق، والنقر على صورة الحساب، ثم اختيار الخرائط غير المتصلة Offline Maps، وتحديد المنطقة المطلوبة للتحميل. بعد اكتمال التنزيل، تصبح الخريطة متاحة بالكامل حتى في وضع الطيران أو غياب الشبكة، مع إمكانية تحديد الاتجاهات عبر نظام GPS.



وتؤكد غوغل أن بعض الميزات مثل بيانات حركة المرور المباشرة والمواصلات العامة ستظل محدودة دون الإنترنت، مشيرة إلى أهمية تحميل الخرائط عبر Wi-Fi وتحديثها دوريًا لضمان دقة التنقل.