ميزة Gboard الجديدة تمكنك من إرسال صورة GIF عصرية وحديثة

افتح تطبيق رسائل جوجل واضغط على أيقونة "+" بجانب حقل النص.
اختر GIF من الخيارات المتاحة، ويمكنك البحث عن صور مخصصة أو استخدام اقتراحات شائعة.
تظهر أيقونة المربعات الأربعة على لوحة المفاتيح عند الكتابة، لفتح شريط البحث عن GIF.
يوجد زر جديد بخط اتجاه صاعد بجوار رمز الساعة، يعرض قائمة من Tenor تحتوي على الصور الأكثر شيوعًا وحداثة، بما في ذلك صور الهالوين.
ميزات أخرى في Gboard
Flick: تتيح التمرير لأسفل على أي مفتاح لإظهار رمز أو رقم، ويمكن تفعيلها من الإعدادات → التفضيلات → اختصارات.
الذكاء الاصطناعي: يساعد على مراجعة الأخطاء الإملائية والنحوية تلقائيًا، وضبط نغمة الرسائل لتكون رسمية أو عفوية أو تعبيرية أو موجزة.
تخصيص لوحة المفاتيح: يمكن تعديل حجم الخط من 85% إلى 200%، وإزالة مفتاحي النقطة والفاصلة لإضفاء مظهر أنيق وواضح على لوحة QWERTY.
تحديثات Gboard الأخيرة تجعل إرسال الصور المتحركة والكتابة أسرع وأكثر متعة ومرونة.
