"ChatGPT Go" يقدم اشتراكاً مجانياً لمدة عام حصرياً لمستخدمي الهند

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI الأمريكية عن إتاحة خطة الاشتراك "ChatGPT Go" مجاناً لمستخدميها في الهند لمدة 12 شهراً، وذلك ضمن فعالية DevDay Exchange التي تنظمها الشركة للمرة الأولى في البلاد.

اضافة اعلان



خطة ChatGPT Go تُعد فئة وسط بين النسخة المجانية وخطة "Plus"، وكانت تُقدّم سابقاً مقابل 399 روبية هندية شهرياً، فيما يتيح العرض الجديد الاستفادة منها مجاناً طوال عام كامل، بهدف توسيع قاعدة مستخدمي OpenAI في الهند.



مزايا الاشتراك في ChatGPT Go:

معدلات استخدام أعلى 10 مرات مقارنة بالخطة المجانية للرسائل ورفع الملفات وتوليد الصور.

الوصول إلى النموذج الأحدث GPT-5.

حدود أكبر في أدوات تحليل البيانات مثل بايثون (Python).

إمكانية استخدام المشاريع والمهام ونسخ ChatGPT المخصصة (Custom GPTs) لتنظيم العمل وصناعة أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة.



طريقة تفعيل الخطة المجانية:

الدخول إلى موقع ChatGPT وتسجيل الدخول (الخدمة غير متاحة حالياً على التطبيقات).

الضغط على نافذة منبثقة بعنوان "Try Go, Free" ثم زر "Try Go".

الانتقال إلى صفحة الأسعار واختيار خطة Go بسعر 0 روبية، ثم النقر على "Upgrade to Go".

تأكيد العملية عبر وسائل الدفع (UPI، بطاقات الائتمان، التحويل البنكي) مع إيقاف الدفع التلقائي قبل انتهاء الفترة المجانية.



بعد ذلك، يتم تفعيل الخطة تلقائياً للاستمتاع بكافة المزايا.