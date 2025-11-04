الثلاثاء 2025-11-04 03:42 م
 

غوغل تكشف عن 3 ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم

الثلاثاء، 04-11-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت غوغل تحديثًا أمنيًا عاجلًا لمتصفحها كروم بعد اكتشاف 3 ثغرات عالية الخطورة قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى بيانات حساسة أو التسبب في تعطل النظام.

وتقع الثغرات ضمن محرك JavaScript وWebAssembly، حيث قد تُستغل لجذب المستخدمين إلى مواقع خبيثة أو تنفيذ تعليمات برمجية ضارة، ما يجعل التحديث أمرًا ضروريًا.


ونصحت الشركة جميع المستخدمين بتحديث المتصفح فورًا على أنظمة ويندوز وماك ولينكس، سواء تلقائيًا أو يدويًا عبر قائمة Help > About Chrome، لضمان الحماية الفورية.


ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن تجاهل التحديثات قد يعرض المستخدمين لمخاطر فعلية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على المتصفحات للوصول إلى البيانات الشخصية والخدمات المصرفية، موصين بتفعيل التحديثات التلقائية واستخدام أدوات الحماية مثل مضادات الفيروسات والعزل الأمني في المتصفح.

 

ارم نيوز 

 

 

 
 
