لون المنفذ ليس للزينة فقط.. البنفسجي يكشف قدرات USB-C

فالبنفسجي قد يعني أن المنفذ يعمل بتقنية USB 3.1 SuperSpeed لنقل البيانات بسرعات أعلى، أو أنه يدعم الشحن السريع SuperCharge الخاص بأجهزة Huawei.
وتجدر الإشارة إلى أن الألوان الأخرى لمنافذ USB مثل الأسود أو الأبيض تشير لأجيال أقدم مثل USB 2.0 أو USB 1، بينما الأحمر أو الأصفر قد يدل على منفذ دائم التشغيل للشحن حتى عند إيقاف تشغيل الحاسوب.
مع ذلك، لا توجد معايير موحدة للألوان، لذا يُنصح دائمًا بالرجوع إلى دليل الجهاز للتأكد من قدرات المنفذ قبل الاستخدام.
-
أخبار متعلقة
-
خرائط غوغل تعمل بلا إنترنت… خطوة جديدة لتسهيل التنقل في أي مكان
-
غوغل تضيف ميزة جديدة إلى كروم.. تعرف إليها
-
غوغل تكشف عن 3 ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم
-
ميزة Gboard الجديدة تمكنك من إرسال صورة GIF عصرية وحديثة
-
كيفية إلغاء أو إيقاف اشتراك YouTube TV مؤقتا
-
كيفية تعطيل وضع تقييد المحتوى (Restricted Mode) على يوتيوب
-
أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي
-
خدمة خفية تراقب كل شيء في هاتفك.. الوجه المجهول لنظام أندرويد