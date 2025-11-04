الثلاثاء 2025-11-04 03:43 م
 

لون المنفذ ليس للزينة فقط.. البنفسجي يكشف قدرات USB-C

الثلاثاء، 04-11-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-   يلاحظ كثير من مستخدمي الحواسيب والأجهزة الإلكترونية منفذ USB-C باللون البنفسجي، لكن هذا اللون ليس مجرد تصميم تجميلي، بل يشير غالبًا إلى قدرات تقنية متقدمة.

فالبنفسجي قد يعني أن المنفذ يعمل بتقنية USB 3.1 SuperSpeed لنقل البيانات بسرعات أعلى، أو أنه يدعم الشحن السريع SuperCharge الخاص بأجهزة Huawei.


وتجدر الإشارة إلى أن الألوان الأخرى لمنافذ USB مثل الأسود أو الأبيض تشير لأجيال أقدم مثل USB 2.0 أو USB 1، بينما الأحمر أو الأصفر قد يدل على منفذ دائم التشغيل للشحن حتى عند إيقاف تشغيل الحاسوب.


مع ذلك، لا توجد معايير موحدة للألوان، لذا يُنصح دائمًا بالرجوع إلى دليل الجهاز للتأكد من قدرات المنفذ قبل الاستخدام.

 

