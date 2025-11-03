الإثنين 2025-11-03 12:59 م
 

كيفية إلغاء أو إيقاف اشتراك YouTube TV مؤقتا

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   إذا لم يعد YouTube TV مناسبًا لك، سواء بسبب الانتقال إلى خدمة أخرى أو رغبتك في توفير المال، يمكنك إلغاء الاشتراك نهائيًا أو إيقافه مؤقتًا بسهولة على الهاتف أو الويب.

1️⃣ إلغاء الاشتراك نهائيًا:
افتح تطبيق أو موقع YouTube TV.
اضغط على صورة ملفك الشخصي.
اختر الإعدادات (رمز الترس) → العضوية → إدارة.
اختر إلغاء العضوية، ثم أكد بالضغط على إلغاء.
بعد الإلغاء، يمكنك الاستمتاع بالبث حتى نهاية فترة الدفع الحالية. ستظل البرامج والأفلام المسجلة محفوظة لمدة 21 يومًا قبل حذفها نهائيًا.

2️⃣ إيقاف الاشتراك مؤقتًا:
افتح تطبيق أو موقع YouTube TV.
اضغط على صورة ملفك الشخصي → الإعدادات → العضوية → إدارة.
استخدم شريط التمرير لاختيار مدة الإيقاف المؤقت (من 4 أسابيع إلى 6 أشهر).
اضغط على إيقاف مؤقت.

ستظل قادرًا على الوصول إلى YouTube TV حتى نهاية فترة الفوترة الحالية، ولن يتم تحصيل أي رسوم خلال فترة الإيقاف. بعد انتهاء المدة، يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا ويمكنك استئناف الاستخدام في أي وقت خلال فترة الإيقاف، شريطة أن تكون مستعدًا للدفع.

