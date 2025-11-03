كيفية إلغاء أو إيقاف اشتراك YouTube TV مؤقتا

1️⃣ إلغاء الاشتراك نهائيًا:
افتح تطبيق أو موقع YouTube TV.
اضغط على صورة ملفك الشخصي.
اختر الإعدادات (رمز الترس) → العضوية → إدارة.
اختر إلغاء العضوية، ثم أكد بالضغط على إلغاء.
بعد الإلغاء، يمكنك الاستمتاع بالبث حتى نهاية فترة الدفع الحالية. ستظل البرامج والأفلام المسجلة محفوظة لمدة 21 يومًا قبل حذفها نهائيًا.
2️⃣ إيقاف الاشتراك مؤقتًا:
افتح تطبيق أو موقع YouTube TV.
اضغط على صورة ملفك الشخصي → الإعدادات → العضوية → إدارة.
استخدم شريط التمرير لاختيار مدة الإيقاف المؤقت (من 4 أسابيع إلى 6 أشهر).
اضغط على إيقاف مؤقت.
ستظل قادرًا على الوصول إلى YouTube TV حتى نهاية فترة الفوترة الحالية، ولن يتم تحصيل أي رسوم خلال فترة الإيقاف. بعد انتهاء المدة، يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا ويمكنك استئناف الاستخدام في أي وقت خلال فترة الإيقاف، شريطة أن تكون مستعدًا للدفع.
-
أخبار متعلقة
-
ميزة Gboard الجديدة تمكنك من إرسال صورة GIF عصرية وحديثة
-
كيفية تعطيل وضع تقييد المحتوى (Restricted Mode) على يوتيوب
-
أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي
-
خدمة خفية تراقب كل شيء في هاتفك.. الوجه المجهول لنظام أندرويد
-
ما الفرق بين النسخ المجانية والمدفوعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
-
فيسبوك تطلق زر «لا يعجبني» في التعليقات
-
بديل للكمبيوتر.. كيف تحول جهاز آيباد إلى محطة عمل متكاملة؟
-
ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"