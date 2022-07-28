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الخميس، 28-07-2022 03:09 م

نتفليكس تضيف 3 ألعاب جديدة على الأجهزة المحمولة

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الوكيل الإخباري - تضيف نتفليكس ثلاثة ألعاب جديدة إلى تطبيقاتها التي تعمل بنظامي أندرويد و آي أو إس والتي ستكون متاحة للعب ابتداء من اليوم مجاناً للمشتركين.

فيما يلي كل ما نحتاج معرفته عن هذه الألعاب الثلاثة، وفق ما أورد موقع سلاش غير الإلكتروني:

لعبة Mahjong Solitaire
عبارة عن تكرار لتجربة Mahjong الكلاسيكية. الهدف من هذه اللعبة هو مطابقة المربعات المتطابقة المفتوحة للتحرك وإزالتها من اللوحة. ستحتوي اللعبة على 300 لغز لمطابقة المربعات وستحصل على تحديات يومية مدعومة بنظام الإنجاز للحفاظ على عودة اللاعبين. تم تطوير اللعبة بواسطة شركة سموكينغ إنترآكتيف، وستوفر أيضاً أداة تخصيص السمات والخلفية للحفاظ على جاذبية اللعبة.

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لعبة Into The Breach
طورتها شركة سابسيت غيم وأطلقتها نيتفليكس الأسبوع الماضي. في هذه اللعبة، يصطدم البشر بمخلوقات عملاقة. ولمساعدة اللاعبين، هناك بدلات ميكانيكية لمواجهة هذه المخلوقات. الهدف من اللعبة هو حماية المدن ومواجهة المخلوقات الغريبة، مع اكتشاف أسلحة جديدة لتعزيز عمليات المواجهة.

 

لعبة Before Your Eyes
الإضافة الثالثة إلى قائمة ألعاب الجوال لشهر يوليو على نيتفليكس هي "Before Your Eyes"، وهي لعبة ذات طابع سردي من منظور الشخص المتكلم نشرتها شركة سكاي باوند للألعاب. استناداً إلى لعبة الكمبيوتر الشخصي الحائزة على جائزة بافتا والتي تحمل الاسم نفسه، تأخذ هذه اللعبة اللاعبين في رحلة للعثور على أرواح الأشخاص الذين عاشوا حياة رائعة، بهدف نقلهم إلى الحياة الآخرة.

 

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