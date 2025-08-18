ميزة جديدة في أندرويد: نسخ احتياطي أكثر شمولًا لمجلدات الهاتف

محدودية النسخ الاحتياطي الحالي
في الوقت الراهن، يتيح أندرويد نسخ الصور والفيديوهات وبعض الإعدادات وبيانات التطبيقات فقط، مع استثناء مجلدات وملفات مهمة مثل مجلد التنزيلات، ما يعرّض المستخدم لفقدان بيانات مهمة.
ما الذي تغيّر؟
التحليل البرمجي أظهر نية جوجل إضافة خيار لنسخ مجلد التنزيلات بالكامل تلقائيًا، مع وجود إشارات إلى دعم مستقبلي لنسخ أنواع محددة من الملفات مثل المستندات.
أهمية الخطوة
تمثّل هذه الإضافة — في حال إطلاقها رسميًا — نقلة نوعية في تجربة النسخ الاحتياطي على أندرويد، إذ تعزز من حماية بيانات المستخدم وتمنحه تحكمًا أكبر بها.
حتى الآن، لم تعلن جوجل موعدًا رسميًا لإطلاق الميزة أو تفاصيل عن الأجهزة المدعومة، لكن التوجه واضح نحو تطوير نظام نسخ احتياطي أكثر مرونة وتكاملاً.
