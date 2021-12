نتفليكس تطلق موقعا مخصصا لأخبار محتواها

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة نتفليكس موقعًا إلكترونيًا جديدًا يسمى Tudum، والذي يستضيف أخبار المستهلكين حول التجديدات وتواريخ الإصدار والمحتوى الإضافي الذي يعرض برامجها التلفزيونية وأفلامها.



وتقوم الشركة بتسويق موقع الويب باعتباره مكانًا لاكتشاف المزيد حول مفضلات نتفليكس. وللحصول على تجربة أكثر تنظيمًا، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى موقع الويب باستخدام حساب خدمة البث.



وتقول الشركة إن موقع الويب لا يزال حاليًا في أيامه الأولى. وتخطط لمواصلة بنائه وإضافة ميزات جديدة في المستقبل.

ويقدم Tudum محتوى إضافيًا ومعلومات حول العروض التلفزيونية والأفلام عبر المنصة. على سبيل المثال، تلاحظ نتفليكس أن المستخدمين يكونون قادرين على التعمق في محتواها واستخدام موقع الويب لاكتشاف أشياء مثل الأماكن الأخرى التي رأوا فيها طاقم عمل The Witcher وما إذا كانت Maid تستند إلى قصة حقيقية.



ويشتمل موقع الويب على مقابلات حصرية وتفاصيل عن العروض ومعلومات حول المحتوى المشهور عبر المنصة وقسم الأخبار الرائجة وتفاصيل حول العروض القادمة وقسم استكشاف والمزيد.



ويمثل Tudum اسم الصوت الذي يسمعه المستخدمون عند الضغط على تشغيل عبر المنصة. كما يمثل اسم حدث المعجبين الافتراضي العالمي للشركة الذي أقيم في شهر سبتمبر.



وتضمن الحدث النظرات الأولى الحصرية ولوحات مع نجوم من بعض العناوين الأكثر شهرة عبر المنصة. وقد تضمن محادثات مع صناع المحتوى ونجوم بعض أكثر برامج المنصة شهرة، بما في ذلك Stranger Things و Emily in Paris و The Witcher و The Crown و Cobra Kai و Bridgerton.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية